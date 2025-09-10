search
10.09.2025 19:53

Τσίπρας: Η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά αποδείχθηκε μια χαμένη ευκαιρία

10.09.2025 19:53
tsipras economist thessalonik- new

Αποσπάσματα από την ομιλία του Economist συνεχίζει να αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη νέα του ανάρτηση παραθέτει το απόσπασμα περί της «χαμένης ευκαιρίας» αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αξιοποίησε την «έξοδο στο ξέφωτο» που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα:

«Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.

Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί.

Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία.

Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία.

Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση.

Δυστυχώς, όμως, αποδείχτηκε μία χαμένη ευκαιρία».

