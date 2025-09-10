search
10.09.2025 12:59

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

10.09.2025 12:59
Τους Έλληνες πυροσβέστες που συμμετείχαν στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία επιβράβευσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τους Έλληνες δασοκομάντος που, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθεί το ισπανικό χωριό Τζενέστοσο, κάνοντας ειδική ευχαριστήρια αναφορά στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση της ΕΕ. Παρών στην αίθουσα, εκπροσωπώντας τους Έλληνες πυροσβέστες, ήταν ο υποπυραγός Νικόλαος Παΐσιος, επικεφαλής της ομάδας 20 δασοκομάντος η οποία εστάλη στην Ισπανία τον Αύγουστο και συμμετείχε στις επιχειρήσεις στη βόρεια επαρχία Αστούριας.

«Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «επί πέντε μέρες οι 20 Ελληνες στέκονταν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους», ώστε να προστατευθεί το Τζενέστοσο. «Πάλευαν μέρα και νύχτα και στο τέλος μαζί κατάφεραν να τιθασεύσουν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε», συνέχισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας «ήρωες» τα μέλη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που έστειλε η Αθήνα.

Κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη φέτος στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. «Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή», σημείωσε, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή στο Χ ευχαρίστησε την πρόεδρο της Κομισιόν «για την τιμή που αποδόθηκε στους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο καλύτερό του — ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

Κουτσούμπας: Κάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού

Γεωργιάδης μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Mην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς

Καρφιά Πέτσα προς την κυβέρνηση στη σκιά των εξαγγελιών στη ΔΕΘ

