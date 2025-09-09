search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.09.2025 19:05

Κουτσούμπας: Κάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε, στα γραφεία του ΚΚΕ στη Βουλή, με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, και τον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα. Τους δημάρχους συνόδευε ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom. Στη συνάντηση εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχε και ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής.

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, πόλης αδελφοποιημένης με την Αθήνα, ενημέρωσε «για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, μετά από δεκαετίες κατοχής και δολοφονικής δράσης του Ισραήλ», σημειώνοντας πως «στόχος του είναι η εκδίωξη των Παλαιστινίων από την γη τους». Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του πως «είναι πιο εύκολο να έρθει στην Αθήνα παρά να πάει στη Ραμάλα!».

«Παρόλα αυτά», σημείωσε, «δε χάνουμε την ελπίδα μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρέσβης ευχαρίστησαν το ΚΚΕ για τη σημαντική δράση του υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «κάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και δραστήρια με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ είναι κτηνωδία, είναι γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια, αλλά τώρα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Είμαστε στο πλευρό σας! Το ΚΚΕ συμμετέχει και οργανώνει δραστηριότητες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συναυλίες, εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, ακατάπαυστα, συνεχώς. Δεν υπάρχει εκδήλωση που συμμετέχουν μέλη ή στελέχη του ΚΚΕ που να μην αναφέρεται το Παλαιστινιακό ζήτημα, ακόμα κι αν αφορά άλλα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε για να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, για να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015, στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές δυνάμεις και εποικισμούς. Αυτό είναι και το μόνο που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη και την ευημερία του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών της περιοχής».

Στο τέλος της συνάντησης ο δήμαρχος Βηθλεέμ πρόσφερε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ένα ξυλόγλυπτο αναμνηστικό από ξύλο ελιάς απ’ τη γη της Παλαιστίνης.

