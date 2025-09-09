Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Mην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιππoκρατείου νοσοκομείου της Αθήνας που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα το πρωί και φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή.

Αναφερόμενος στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης για συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ: Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Tι απαντά το υπουργείο τουρισμού για την απεργία των ταξί