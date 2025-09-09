search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 18:59

Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη του γιατρού που ζητούσε φακελάκι: Mην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς

09.09.2025 18:59
adonis georgiadis 55- new

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιππoκρατείου νοσοκομείου της Αθήνας που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα το πρωί και φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή.

Αναφερόμενος στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία.

Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης για συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ: Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Tι απαντά το υπουργείο τουρισμού για την απεργία των ταξί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sweden collapse
ΚΟΣΜΟΣ

Kατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Υγείας της Σουηδίας (Video)

kastanidis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

european-commission_2904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

Khalil Al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών στο Κατάρ – Τι είχε πει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

tsaknis kori maxairitsa – new
LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό του – Θα τη συνοδεύσουν Τσακνής και Ζουγανέλης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:43
sweden collapse
ΚΟΣΜΟΣ

Kατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Υγείας της Σουηδίας (Video)

kastanidis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

european-commission_2904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

1 / 3