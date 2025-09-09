Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο για φακελάκι – Τι λέει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη για την κλινική

Η σύλληψη του ενός από τους έξι Διευθυντές της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών (ΓΑΔΑ) σήμερα το πρωί, φέρνει στη επιφάνεια την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση που υπάρχει στην συγκεκριμένη κλινική του εν λόγω δημόσιου θεραπευτηρίου.

Μια απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση, που ίσως να θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τις ζωές των ασθενών.

Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με τις έγκυρες πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας και,σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.

Σημειώνεται ότι η Καρδιοχειρουργική κλινική του Ιπποκρατείου έχει έξι Καρδιοχειρουργούς με το βαθμό του Διευθυντή και ένα Συντονιστή Διευθυντή.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από το Ιπποκράτειο, στην συγκεκριμένη κλινική δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των γιατρών -ανάμεσα στους οποίους είναι και ο επίορκος γιατρός που συνελήφθη-, γεγονός που δημιουργούσε συχνά εντάσεις και ένα αρνητικό κλίμα.

«Η κλινική αυτή είχε σοβαρά προβλήματα και αυτό είναι γνωστόν τοις πάσι. Θα πρέπει αυτά τα φαινόμενα να εξαλείφονται.» είπε στο topontiki.gr η Συντονίστρια Διευθύντρια της Γ’ Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μέλος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

Αναφορικά με τον επίορκο γιατρό η κυρία Παγώνη μας είπε ότι πρέπει άμεσα η διοίκηση του νοσοκομείου να ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) αλλά και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και να τον απολύσουν: «Δεν είναι δυνατόν κάποιοι λίγοι επίορκοι να αμαυρώνουν το όνομα όλων των γιατρών του ΕΣΥ που παλεύουμε μέρα νύχτα για να σώσουμε ζωές και να μας εκθέτουν. Να του πάρουν το δίπλωμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέση αναμεσά μας».

Σημειώνεται ότι από το υπουργείο Υγείας παρακολουθούν στενά το θέμα και αναμένουν λεπτομέρειες από τη ΓΑΔΑ, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις που προβλέπονται από το Νόμο όπως μας είπαν ανώτατες πηγές από την Αριστοτέλους. Όσο για τις σχέσεις των Λειτουργών του Ιπποκράτη, αυτή είναι μια περίπτωση που ίσως ο ίδιος ο υπουργός θα πρέπει να επέμβει.

