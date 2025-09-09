search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 11:21

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

09.09.2025 11:21
ektimisi_kosmima

Προσποιούμενοι τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή και εκτίμηση κοσμημάτων ή/και μετρητών, επιτήδειοι εξαπάτησαν το τελευταίο 24ωρο τρεις ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές της Πέλλας.

Θύματα τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, που, όπως κατήγγειλαν, δέχθηκαν προηγουμένως κλήση στα σταθερά τους τηλέφωνα και με το παραπάνω πρόσχημα παρέδωσαν, κατόπιν ραντεβού, στους υποτιθέμενους λογιστές τα πολύτιμα αντικείμενά τους.

Η λεία που αποκόμισαν οι δράστες φαίνεται να περιλαμβάνει μετρητά και κοσμήματα αξίας 36.000 ευρώ, σύμφωνα με τους παθούσες.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, οι δράστες φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι drone πέταξε πάνω από το σπίτι παθούσας και κατέγραψε πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία δήθεν πρέπει να καταγραφούν, ενώ σε άλλη περίπτωση επικαλέστηκαν οφειλή της παθούσας ύψους 5.000 ευρώ.

Η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των απατεώνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην πείθονται από άγνωστους που εμφανίζονται ως λογιστές, να κλείνουν τα τηλέφωνά τους και να ενημερώνουν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Απείλησε ανήλικους με κυνηγετικό όπλο επειδή… έκαναν φασαρία

Διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο συνελήφθη για φακελάκι

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι μηχανοδηγοί – Διαμαρτύρονται για τις απολύσεις στην Hellenic Train

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
IPPOKRATEIO_ATHINON
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο για φακελάκι – Τι λέει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη για την κλινική

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

ekav1
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:52
IPPOKRATEIO_ATHINON
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο για φακελάκι – Τι λέει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη για την κλινική

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

1 / 3