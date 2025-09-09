Διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο συνελήφθη για φακελάκι

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζητούσε ποσά που ξεκινούσαν από τις 3.000 και έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ για να «προσέχει» ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και επέβλεπε ο ίδιος.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Τρόλεϊ: Υποδομές και ιστορία 70 ετών θέλει να «ξηλώσει» ο Κυρανάκης – Το έγκλημα με το τραμ επαναλαμβάνεται

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

Λάρισα: Δύο γυναίκες ανάγκαζαν νεαρή Κολομβιανή να εκδίδεται – Αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους