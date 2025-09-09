search
09.09.2025 09:56

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

09.09.2025 09:56
kaliakmanis

Για «πολιτικά παιχνίδια» και «κακόβουλα, συκοφαντικά και αισχρά σχόλια» σε βάρος του κάνει λόγο ο Γιώργος Καλλιακμάνης, απαντώντας στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση ο εκπαιδευτικός και μέλος του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κόκκοτος.

«Το γεγονός αυτό, αποτελεί μία καλή ευκαιρία για να αναδειχθούν στην τοπική κοινωνία τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των απλών ψηφοφόρων και των αγνών υποστηρικτών των αξιών που πρεσβεύει η Δημοκρατική παράταξη», αναφέρει στη δήλωσή του ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Κάνω όμως σαφές με τον πλέον ηχηρό τρόπο, ότι δε θα δεχθώ φίλια πυρά και δε θα ανεχθώ κακόβουλα, συκοφαντικά και αισχρά σχόλια καλυμμένα με τον μανδύα της κριτικής από γνωστούς ή αγνώστους “θαμώνες” του διαδικτύου», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Καλλιακμάνη:

«Πληροφορήθηκα από τα ΜΜΕ για την έγκληση που κατέθεσε εις βάρος μου ένας πολίτης της Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του ΠΑΣΟΚ, για την αναφορά που έκανα σε τηλεοπτική εκπομπή.

Δηλώνω εξ αρχής ότι είμαι στη διάθεση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της.

Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό, αποτελεί μία καλή ευκαιρία για να αναδειχθούν στην τοπική κοινωνία τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των απλών ψηφοφόρων και των αγνών υποστηρικτών των αξιών που πρεσβεύει η Δημοκρατική παράταξη.

Ασφαλώς, και δε θα μπω στη διαδικασία να αντιδικήσω με έναν άνθρωπο, που ούτε γνωρίζω, και δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική, για να ενώσω. Κάνω όμως σαφές με τον πλέον ηχηρό τρόπο, ότι δε θα δεχθώ φίλια πυρά και δε θα ανεχθώ κακόβουλα, συκοφαντικά και αισχρά σχόλια καλυμμένα με τον μανδύα της κριτικής από γνωστούς ή αγνώστους “θαμώνες” του διαδικτύου. Ως εδώ.

Ο τόπος μας, η Αιτωλοακαρνανία μαστίζεται από δεκάδες και σοβαρά προβλήματα. Καλώ όλους να συνταχθούν πίσω από τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη και να δώσουμε τη μάχη για να γίνουμε χρήσιμοι στην κοινωνία και όχι βολικοί αυλικοί σε πολιτικά γραφεία».

