Αγρίνιο: Εκπαιδευτικός μηνύει τον Γιώργο Καλλιακμάνη – Για ποιο λόγο (video)

Ο εκπαιδευτικός και μέλος του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κόκκοτος, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή του κόμματος, Γιώργου Καλλιακμάνη, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο κ. Κόκκοτος υποστηρίζει ότι πρόκειται για «πρωτοφανές περιστατικό πολιτικού εκφοβισμού και δημόσιου διασυρμού» που σημειώθηκε την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025. Αναφέρει δε ότι τα όσα συνέβησαν του προκάλεσαν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση.

«Στην πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτική εκπομπή “Καλοκαίρι Παρέα” του σταθμού ΑΝΤ1, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο βήμα που του παραχωρήθηκε για να επιτεθεί ονομαστικά εναντίον ενός απλού πολίτη αναφέροντας με λεπτομέρειες την επαγγελματική του ιδιότητα και τον τόπο καταγωγής του, εκτοξεύοντας δε χυδαίους και ψευδείς ισχυρισμούς ότι δήθεν τον εξύβρισε», αναφέρει ο κ. Κόκκοτος.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και το επίμαχο απόσπασμα από την εκπομπή, το οποίο μάλιστα δημοσίευσε και ο ίδιος ο κ. Καλλιακμάνης, σε σχόλια που οι δύο τους αντάλλαξαν στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η επίθεση αυτή δεν ήταν μια απλή λεκτική υπερβολή· αποτέλεσε ωμή δυσφήμιση, με στόχο τον δημόσιο εκφοβισμό και τον παραδειγματισμό οποιουδήποτε πολίτη “τολμήσει” να σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δημόσιες εμφανίσεις του κ. Καλλιακμάνη. Μάλιστα, ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια τον τηλεοπτικό σταθμό που του έδωσε το βήμα, καθιστώντας σαφές ότι η συκοφαντική του παρέμβαση ήταν προμελετημένη και απολύτως συνειδητή», προσθέτει ο κ. Κόκκοτος.

Συνεχίζοντας, αναφέρει: «Η στάση αυτή αποτελεί όνειδος για το πολιτικό ήθος, γελοιοποιεί τις αξίες του ΠΑΣΟΚ και εκθέτει ανεπανόρθωτα το κόμμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Ουδέποτε στην ιστορία του Κινήματος έχει σημειωθεί τέτοια συμπεριφορά: υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ κατά παράβαση των άρθρων 361,362,363 του Π.Κ. και του άρθρου 38 του Ν. 4624/2019, σε συνδυασμό με τον ΓΚΠΔ, να στοχοποιεί δημόσια, σε ζωντανή εκπομπή, μέλος του κόμματος με δεκαετίες αφοσίωσης και δράσης. Μια τέτοια πράξη συνιστά όχι μόνο προσωπική προσβολή, αλλά και κατάλυση κάθε έννοιας εσωκομματικής δημοκρατίας, σοβαρότητας και πολιτικού πολιτισμού.

Ως ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ να σιωπήσω απέναντι σε μια τόσο επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά. Η εργαλειοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας για την κατασυκοφάντηση απλών μελών του κόμματος υπονομεύει την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Οι πολίτες δεν μπορούν να βλέπουν στελέχη μας να συμπεριφέρονται με ύφος καφενείου και να προβαίνουν σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον μελών και αγωνιστών του Κινήματος.

Γι’ αυτό τον λόγο, σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, κατέθεσα μήνυση προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου, κατά του κ. Γεωργίου Καλλιακμάνη. Δηλώνω ρητά ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου ετέρου δικαιώματός μου.

Παράλληλα, καλώ τα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον Πρόεδρο του Κινήματος, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, να λάβουν άμεσα και δημόσια θέση για το περιστατικό. Η ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορεί να έχει καμία θέση σε ένα κόμμα που διεκδικεί να εκπροσωπεί τον προοδευτικό χώρο και τις αξίες της Δημοκρατίας».

Όπως έκανε γνωστό, απέστειλε και επιστολή προς το ΠΑΣΟΚ και τα θεσμικά του όργανα.

Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣ:

– Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκο Ανδρουλάκη

– Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

– Πολιτικό Κέντρο ΠΑΣΟΚ

– ΕΔΕΚΑΠ

– Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για την απαράδεκτη και προσβλητική δημόσια συμπεριφορά του πρώην υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργου Καλλιακμάνη

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα επιστολή καταγγέλλω με τον πλέον κατηγορηματικό και αυστηρό τρόπο ένα πρωτοφανές περιστατικό πολιτικού εκφοβισμού και μπούλινγκ, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Πανελλήνιο και πολύ περισσότερο στον πολιτικό κόσμο. Το γεγονός αυτό σημειώθηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Καλλιακμάνης, εμφανίστηκε στην πανελλαδικής εμβέλειας εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 και προέβη σε πρωτοφανή, αδιανόητη και χυδαία προσωπική επίθεση εις βάρος μου χωρίς καν να με γνωρίζει.

Ονοματίζοντας εμένα προσωπικά, αναφέροντας την επαγγελματική μου ιδιότητα και τον τόπο καταγωγής μου, ο κ. Καλλιακμάνης με δυσφήμησε και με συκοφάντησε δημόσια, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι τον εξύβρισα — γεγονός που ουδέποτε συνέβη. Πρόκειται για άθλια ψευδολογία, η οποία πλήττει βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, ενώ παραβιάζει κάθε έννοια πολιτικού πολιτισμού και καταλύει κάθε έννοια ελάχιστης σοβαρότητας εκθέτοντας το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συμπεριφορά που διασύρει και γελοιοποιεί τις αρχές του κόμματος.

Πότε άλλοτε έχει συμβεί στέλεχος μας να συμπεριφέρεται δημοσίως με τέτοιους καφενειακούς, ασόβαρους όρους και να επιτίθεται σε ένα απλό πολίτη που ούτε καν γνωρίζει.

Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, με συνέπεια και αφοσίωση στο Κίνημα. Ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε μέλος του κόμματος, πολλώ δε μάλλον από άνθρωπο που έχει υπάρξει υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών του 2024. Ο κ. Καλλιακμάνης εργαλειοποίησε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο προκειμένου να προβεί σε δημόσιο εκφοβισμό, πολιτικό μπούλινγκ τόσο σ’ εμένα προσωπικά, αλλά και σε όποιον «τολμήσει» να σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εν λόγω κύριο, ευχαριστώντας μάλιστα το κανάλι που του προσέφερε βήμα για να εκτοξεύσει τις χυδαίες του επιθέσεις.

Η στάση αυτή δεν συνάδει με τις αξίες, τις αρχές και τον προοδευτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, προσβάλλει το κόμμα, υπονομεύει την αξιοπιστία του και εκθέτει τα στελέχη και τα μέλη του στην κοινωνία.

Καλώ τα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον Πρόεδρο κ. Νίκο Ανδρουλάκη, να λάβουν άμεσα και δημόσια θέση για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Είναι αδιανόητο να γίνεται ανεκτή τέτοια συμπεριφορά από υποψήφιο του Κινήματος.

Σας γνωστοποιώ ότι σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, κατέθεσα μήνυση προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου, κατά του κ. Γεωργίου Καλλιακμάνη. Δηλώνω ρητά την επιφύλαξή μου παντός νομίμου ετέρου δικαιώματός μου.

Με εκτίμηση,

Κόκκοτος Βασίλειος

Μέλος ΠΑΣΟΚ».

