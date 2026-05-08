Μέση Ανατολή: Νέο άλμα για το πετρέλαιο μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής στην Ασία, αφότου το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά στο Στενό του Ορμούζ, απειλώντας να διαρρήξουν την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχειρία που διατηρείται μέχρι στιγμής εδώ και ένα μήνα.

Το πρωί της Παρασκευής, το Brent είχε σημειώσει άνοδο σχεδόν μίας εκατοστιαίας μονάδας και έχει διαμορφωθεί πανω από τα 101 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματευόταν κοντά στα 96 δολάρια.

Η τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης αποτελεί τη σοβαρότερη αντιπαράθεση από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, με το ιρανικό στρατό να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία, στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα άλλο σκάφος. Όταν ρωτήθηκε αν η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι εξακολουθεί να ισχύει, διότι αν δεν ίσχυε, τότε θα υπήρχε «μία μεγάλη λάμψη που θα προέρχονταν από το Ιράν».

Η CENTCOM επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά τις χαρακτήρισε ως «επιθέσεις αυτοάμυνας» μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις». Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ και δέχτηκαν πυρά από ιρανικούς πυραύλους, drones και μικρά σκάφη. Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι στη συνέχεια «εξουδετέρωσαν τις εισερχόμενες απειλές και έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για την επίθεση κατά των αμερικανικών δυνάμεων».

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι «δεν προκλήθηκε ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους».

Η επανάληψη των εχθροπραξιών έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στα ΗΑΕ προκάλεσαν πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, οδηγώντας τον Τραμπ να αναστείλει το «Project Freedom» λόγω της απογοήτευσης από τους συμμάχους του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η προσπάθεια καθοδήγησης εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού αναγκάστηκε να διακοπεί, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον εναέριο χώρο της για την αποστολή.

Εν τω μεταξύ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις συνομιλίες σχετικά με ένα προτεινόμενο πλαίσιο που θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο, θα άνοιγε εκ νέου το Ορμούζ και θα ξεκινούσε ευρύτερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παραμένει ασαφές πώς οι δύο πλευρές θα επιλύσουν ορισμένες από τις πιο δυσεπίλυτες διαφωνίες τους, αλλά μέχρι τις τελευταίες επιθέσεις, ο αισιοδοξία για κάποιο είδος συμφωνίας είχε οδηγήσει σε δραματική πτώση των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη.

Η μεταβλητότητα παραμένει η μόνη βεβαιότητα στις σημερινές αγορές πετρελαίου, με τις ελλείψεις να γίνονται ένα όλο και πιο ορατό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο.

