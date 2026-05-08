ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:24
08.05.2026 09:34

Θοδωρής Ρακιτζής: «Το έμφραγμα που έπαθα με διέλυσε – Ήρθε η Έλενα Σωτηροπούλου στη ζωή μου και άρχισα να ονειρεύομαι ξανά» (Video)

Στη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του τόσο πριν 14 χρόνια όσο και πέρσι αναφέρθηκε ο Θοδωρής Ρακιτζής, επισημαίνοντας ότι όταν ήρθε κοντά στην θάνατο, αναθεώρησε κάποια πράγματα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Status που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε ότι έχει πάθει δυο φορές έμφραγμα, κάτι που άλλαξε εντελώς κάποια δεδομένα στη ζωή του.

«Το 2012 έπαθα έμφραγμα. Ήταν κάτι το οποίο με γονάτισε, με διέλυσε, τα οικονομικά μου πήγαν κατά διαόλου γιατί είχα μόλις φύγει από το STAR, κήρυξα μια πτώχευση και με κυνήγησαν τα δάνεια και όλα. Με πήρανε όλα από κάτω. Εκεί είχα τελειώσει εγώ, ήμουν τελειωμένος. Για καλή μου τύχη τότε ήρθε η αγαπημένη μου, η Έλενα Σωτηροπούλου, στη ζωή μου. Με την πολύτιμη βοήθεια της ξαναπήρα το κουράγιο και άρχισα πλέον να ονειρεύομαι και πάλι» είπε αρχικά.

«Τον περασμένο Σεπτέμβρη ήρθε μια άλλη περιπέτεια, που μου άλλαξε τα μυαλά τελείως. Ξαναέπαθα έμφραγμα, δεύτερη φορά. Εκεί λοιπόν, τρεις μέρες που ήμουν μέσα στην εντατική, με την πολύτιμη συντροφιά για μισή ώρα του γιου μου και της Έλενας έβαλα κάτω τα πράγματα με το μυαλό μου και είπα πως, αν επιβιώσω και βγω όρθιος, πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Έκανα την αυτοκριτική μου» αποκάλυψε στη συνέχεια.

