Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Η υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, με δημοσιογράφους και σχολιαστές να καταθέτουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς και πότε άρχισε να κυκλοφορεί η πληροφορία στη δημοσιότητα.

Η κουβέντα άναψε όταν τέθηκε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ότι η υπόθεση είχε αρχίσει να συζητιέται πολύ πριν πάρει επίσημες διαστάσεις.

Ο Σωτήρης Καραμίντζας υποστήριξε ότι η πληροφορία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, αλλά κυκλοφορούσε εδώ και μήνες σε δημοσιογραφικούς κύκλους.

«Ήταν μια πληροφορία που είχε συζητηθεί από το περιβάλλον του τραγουδιστή με δημοσιογράφους για το πώς θα το δώσει στη δημοσιότητα, για να προφυλαχθεί, να προετοιμαστεί, να το κάνει πιο κομψά. Αυτό υπάρχει σαν είδηση από τον Σεπτέμβρη, σέρνεται μήνες. Κάποιος από το περιβάλλον του επικοινώνησε με δημοσιογράφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν χάλασε η συνεργασία, άρχισαν οι φήμες»

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Γεωργακοπούλου στάθηκε στη χρονική στιγμή που, όπως είπε, άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα οι φήμες.

«Όποιος άρχισε να “λαλάει”, λάλησε μετά που χάλασε η συνεργασία. Τότε άρχισαν και κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες στα δημοσιογραφικά γραφεία», τόνισε.

«Έβγαινε και έλεγε “κάτι μου έκανε”»

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Σταύρος Μπαλάσκας, αναφερόμενος στη δημόσια εικόνα που είχε δημιουργηθεί.

«Αυτός έβγαινε κι έλεγε “κάτι μου έκανε, μου το έκανε και δεν είμαι καλά”», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει κατηγορία, δεν υπάρχει ενοχή»

Ο Σωτήρης Καραμίντζας επανήλθε, τονίζοντας ότι, ανεξαρτήτως φημών, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νομική βάση για όσα ακούγονται.

«Αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο Μαζωνάκης δεν θα το αφήσει έτσι. Τον είπαν βιαστή, κακοποιητή. Δεν υπάρχει ούτε κατηγορία, ούτε ενοχή. Ο άνθρωπος αυτός θα ψάξει να βρει το δίκιο του μέχρι το τέλος – δημοσιογράφους, παρουσιαστές, εκπομπές», ανέφερε, σημειώνοντας πως η συζήτηση έχει ξεφύγει από τα όρια.

«Αυτό είναι ξεφτίλα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Θοδωρή Ρακιντζή, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρό σφάλμα στον χειρισμό του θέματος από πλευράς του Τάσου Τεργιάκη, που εν ρύμη του λόγου του ξέφυγε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

«Εδώ έγινε ένα τρομερό λάθος. Φεύγει το όνομα και μετά λέει “δεν είναι αυτό”. Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας κάλεσε σε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. «Είσαι υπερβολικός. Μην τον σταυρώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

