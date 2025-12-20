search
20.12.2025 16:49

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου – Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

20.12.2025 16:49
xrysikopoulou_beos_moutidou

Τον άγριο τηλεοπτικό καβγά ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο σχολίασε το πάνελ της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

«Δεν είναι θέσφατο ότι, εφόσον καλείς κάποιον, θα κάτσεις να τα ακούσεις όλα. Αυτό δεν ισχύει ούτε στην τηλεόραση ούτε σε ένα κανονικό σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να σε καλέσω σπίτι μου, αλλά αν είσαι έντονος χαρακτήρας και αρχίσεις να κάνεις ακρότητες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις δεχτώ», ανέφερε σχολίασε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, σημειώνοντας ότι η αντίδραση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι με τον Αχιλλέα Μπέο. Απλώς κάποιοι που απέκτησαν πρόσφατα τηλεοπτικό βήμα αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ναταλία Γερμανού, περιγράφοντας πώς εξελίχθηκε η κατάσταση στον αέρα.

«Τον έβγαλαν υποτίθεται για να τον “εμαλώσουν” επειδή έχει ένα ζωντανό αλογάκι. Ξεκινά να απαντάει ο δήμαρχος Βόλου ότι το αλογάκι ζει σε καλές συνθήκες και του λέει η Σοφία Μουτίδου: “μα τώρα, συγγνώμη, αντί για όλες αυτές τις ξεφτίλες που έχετε κάνει…”», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας το ύφος της αντιπαράθεσης.

«Φάνηκε σαν αυτό να ήθελε να κάνει. Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα και να σκέφτεται ότι αφού τον έχω, θα πω όλα όσα σκέφτομαι τόσα χρόνια για εκείνον», σχολίασε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, κάνοντας λόγο για εικόνα που έμοιαζε με προσωπικό ξέσπασμα.

