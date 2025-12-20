search
20.12.2025 13:34

Χρηστίδου για υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση, σοκαρίστηκα»

20.12.2025 13:34
xristidou_mazwnakis

Τον προβληματισμό της για την υπόθεση Μαζωνάκη και τον τρόπο με τον οποίο η μήνυση σε βάρος του εξελίχθηκε τηλεοπτικά πριν γίνει επίσημη καταγγελία εξέθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της.

«Άβολα ξεδιπλώνεται αυτό το θέμα, και λέω άβολα, γιατί παρακολουθούσαμε όλοι τηλεοπτικά όλο αυτό να ανοίγει τόσο πολύ αυτές τις μέρες, χωρίς να έχουν γίνει καταγγελίες, χωρίς να έχουν βγει άνθρωποι μπροστά», ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega.

«Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Εγώ σοκαρίστηκα. Λέω πού μπορούμε να φτάσουμε; Δηλαδή απίστευτο. Εγινε τελικά η καταγγελία, έχουνε μιλήσει όλες οι πλευρές και χθες βγήκε εξώδικο και από τον επιχειρηματία που ο ίδιος ένιωσε ότι τον φωτογραφίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε και το όνομά του στην εκπομπή», πρόσθεσε.

