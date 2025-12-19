search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
19.12.2025

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Αποκάλυψε το φύλο του μωρού

19.12.2025 22:19
korakaki-egkymosini

Το πρώτο της παιδί περιμένει η Άννα Κορακάκη, με την ίδια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρμόσυνη είδηση, μέσω social media.

Σε ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή, 19/12, η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής ποζάρει στον φακό με φουσκωμένη κοιλιά, παρέα με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, και τον σκύλο τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι.

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει…δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για ‘σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», έγραψε η Άννα Κορακάκη στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών.

Τα ευχάριστα νέα έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τους followers της, που της χάρισαν χιλιάδες likes μέσα σε λίγη ώρα, και της έστειλαν τις καλύτερες ευχές τους.

