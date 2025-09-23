search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025
LIFESTYLE

23.09.2025

Άννα Κορακάκη: Παντρεύτηκε πριν δύο χρόνια και το αποκάλυψε τώρα – Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου της

Ακριβώς δύο χρόνια πριν, σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, η Άννα Κορακάκη παντρεύτηκε, αλλά δεν το πήρε είδηση κανείς… σχεδόν.

Η αθλήτρια αποκάλυψε τώρα με ανάρτησή της στο Instagram ότι πριν από δυο χρόνια ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τότε και μετά… σιγή. Σήμερα ωστόσο, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από τη τελετή.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα».

