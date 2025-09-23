Αυτός είναι ο λόγος που ο Τζίμι Κίμελ συμφώνησε να επιστρέψει στο ABC 

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στο ABC την Τρίτη για χάρη των συνεργατών του, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ.

Η Daily Mail ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι ο παρουσιαστής της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» πήρε την απόφαση να επιστρέψει μετά την αποβολή του «από σεβασμό… προς όλους όσους εργάζονται γι’ αυτόν».

Μια πηγή ισχυρίστηκε: «Ήθελε όλοι οι συνεργάτες του να μην χάσουν καμία αμοιβή και καμία δουλειά από όση έχουν ήδη χάσει».

Ο 57χρονος φέρεται να ήθελε «οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται να έχουν λίγο χρόνο για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους».

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ενώ ο Κίμελ «μπορεί να μην φεύγει από το ABC τώρα, θα το κάνει μόλις λήξει το συμβόλαιό του [το 2026], εκτός αν του προσφέρουν ένα σωρό χρήματα».

Αν δεν ήταν η ομάδα του, ο βραβευμένος με Emmy φέρεται να «επεδίωκε την έξοδο από το ABC και περίμενε να μην επιστρέψει καθόλου».

Η εκπομπή του κωμικού, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2003, «αναβλήθηκε επ’ αόριστον» την περασμένη εβδομάδα μετά τον μονόλογο του Κίμελ σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κέρκ.

Ο τηλεοπτικός όμιλος Nexstar Media «εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις» για τα σχόλιά του, τα οποία περιελάμβαναν ισχυρισμούς ότι «η συμμορία MAGA προσπαθούσε απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Στη συνέχεια, ο Κίμελ έλαβε πληθώρα υποστήριξης από τους συναδέλφους του παρουσιαστές βραδινών εκπομπών, καθώς και από 400 διασημότητες που καταδίκασαν την αποβολή του ως «σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου».

Ο Χάουαρντ Στερν προέτρεψε τους συνδρομητές του Disney+ να μποϊκοτάρουν το δίκτυο ακυρώνοντας τις συνδρομές τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι η εκπομπή του Κίμελ θα επιστρέψει μετά από «εκτενείς συζητήσεις» — αλλά το Sinclair Broadcast Group, το οποίο κατέχει αρκετούς σταθμούς θυγατρικούς του ABC, θα συνεχίσει να μην προβάλει το «Jimmy Kimmel Live!» και θα το αντικαταστήσει με ειδησεογραφικά προγράμματα.

Η Daily Mail ανέφερε τη Δευτέρα ότι ενώ οι συνεργάτες του δεν γνωρίζουν τι σχεδιάζει ο Κίμελ για τον μονόλογο της Τρίτης, «δεν πρόκειται να το δεχτεί απλώς», αφού «η τελευταία εβδομάδα τον έχει οδηγήσει στα άκρα».

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίστηκε ότι αναμένεται «να βγει έξω και να αιφνιδιάσει».

Διαβάστε επίσης:

Η κληρονομιά του Αρμάνι γιορτάζεται σε μια αναδρομική έκθεση στο Μιλάνο

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Παρεξηγήθηκε και μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει για φίλο» (Video)

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία – «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)