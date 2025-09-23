search
23.09.2025 14:55

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Παρεξηγήθηκε και μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει για φίλο» (Video)

23.09.2025 14:55
vissi-gavalas-new

Τη γνώμη του για τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο εξέφρασε πρόσφατα ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια επέλεξε «λάθος ρούχο», κάτι που όπως φαίνεται ενόχλησε την ερμηνεύτρια.

Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», μετά το σχόλιό του έλαβε μήνυμα από την Άννα Βίσση η οποία του εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της.

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

