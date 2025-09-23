Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Παρεξηγήθηκε και μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει για φίλο» (Video)

Τη γνώμη του για τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο εξέφρασε πρόσφατα ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια επέλεξε «λάθος ρούχο», κάτι που όπως φαίνεται ενόχλησε την ερμηνεύτρια.

Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», μετά το σχόλιό του έλαβε μήνυμα από την Άννα Βίσση η οποία του εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της.

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

