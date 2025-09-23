search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:36
LIFESTYLE

23.09.2025 11:59

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία – «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

23.09.2025 11:59
kallisteia-new

Έντονη κριτική δέχτηκε η Κάσι Ντόνεγκαν, η 28χρονη που κατέκτησε τον τίτλο της Miss America, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Αφορμή στάθηκε το… μακιγιάζ της το οποίο πολλοί χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν «βαρύ» και «σκληρό», ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι η φιναλίστ από το Τέξας έπρεπε να είναι η νικήτρια.

Μιλώντας στο Fox News Digital, η Κάσι Ντόνεγκαν απάντησε πως η κακόβουλη κριτική δεν την αφορά και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε τίποτα και κανέναν να επισκιάσει τη χαρά για τη νίκη της.

«Όταν συμβαίνει κάτι μεγάλο, είναι λογικό να υπάρχουν πολλές γνώμες. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του, ειδικά στο διαδίκτυο. Τις σέβομαι όλες, αλλά είμαι περιτριγυρισμένη από αγάπη και στήριξη. Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» τόνισε.

«Θέλω να τους δείξω πως μπορούν να πετύχουν ό,τι ονειρεύονται, ανεξάρτητα από το παρελθόν ή τις συνθήκες τους. Η ενδυνάμωση ξεκινά από μέσα μας» είπε στη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να αποτελέσει πρότυπο για τα νέα κορίτσια.

Σε έναν θεσμό που από το 1921 προσφέρει υποτροφίες και ευκαιρίες σε νέες γυναίκες, η φετινή Miss America υπογράμμισε ότι η δική της ιστορία δεν έχει τίποτα το «λαμπερό», καθώς μεγάλωσε σε οικογένεια που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με τη μητέρα της να παλεύει με προβλήματα υγείας.

«Ακόμη και το μακιγιάζ μου ήταν μισό από φαρμακείο, μισό από χορηγό. Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένο υπόβαθρο για να γίνεις Miss America» επισήμανε.

Πέρα από τα προσωπικά της βιώματα, η Κάσι Ντόνεγκαν θέλησε να μεταφέρει και ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας. Ως κόρη βετεράνου του αμερικανικού ναυτικού, μίλησε με περηφάνια για τις ένοπλες δυνάμεις και επισήμανε ότι στόχος της είναι να δημιουργεί «χώρους γεμάτους αγάπη, κατανόηση και ειλικρινή διάλογο».

«Όταν αρχίσουμε να ακούμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο, τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε την ενότητα» υπογράμμισε.

