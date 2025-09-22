Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Η διάσημη Βρετανίδα ποπ σταρ Ντούα Λίπα φέρεται να χώρισε τους δρόμους της με τον ατζέντη της, Ντέιβιντ Λέβι, μετά από ισχυρισμούς ότι συμμετείχε σε μια εκστρατεία για την απομάκρυνση του ιρλανδικού ραπ τρίο Kneecap από το Glastonbury λόγω των φιλοπαλαιστινιακών πεποιθήσεών τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λέβι ήταν το πρώτο όνομα που εμφανιζόταν στην επιστολή, η οποία βασίστηκε σε κατηγορίες ότι το συγκρότημα από το Μπέλφαστ υποστηρίζει οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ. Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της Dua Lipa.

Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στον παλαιστινιακό λαό, και, όπως αναφέρουν πηγές από τη μουσική βιομηχανία, θεώρησε πως η ενέργεια του Λέβι ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις προσωπικές και δημόσιες θέσεις της, με αποτέλεσμα να θεωρήσει αδύνατη τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σχέσης.

Πηγή της βιομηχανίας δήλωσε στην Mail on Sunday: «Η Dua φρόντισε, μέσω των συνεργατών της, να μην εργάζεται πια ο David Levy στη μουσική της. Είναι πολύ ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, κάτι που δεν συμβαδίζει με τον David. Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της κακής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis».

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της παγκόσμιας χιπ χοπ σκηνής, με την τριάδα από το Μπέλφαστ να ξεχωρίζει όχι μόνο για τον ιδιαίτερο ήχο της, αλλά και για τις τολμηρές πολιτικές της τοποθετήσεις.

Η Dua Lipa παραμένει στο πρακτορείο ταλέντων WME και δεν έχει κάνει ακόμη καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τον χωρισμό της με τον ατζέντη της. Ωστόσο, οι Kneecap αναδημοσίευσαν ένα στιγμιότυπο οθόνης του αρχικού άρθρου της Mail on Sunday στα Instagram Stories τους.

Το βρετανικό trip-hop συγκρότημα Massive Attack σταμάτησε επίσης να συνεργάζεται με τον Λέβι λόγω της στάσης του σχετικά με τη Γάζα.

