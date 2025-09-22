search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 01:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 23:49

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

22.09.2025 23:49
DUA LIPA

Η διάσημη Βρετανίδα ποπ σταρ Ντούα Λίπα φέρεται να χώρισε τους δρόμους της με τον ατζέντη της, Ντέιβιντ Λέβι, μετά από ισχυρισμούς ότι συμμετείχε σε μια εκστρατεία για την απομάκρυνση του ιρλανδικού ραπ τρίο Kneecap από το Glastonbury λόγω των φιλοπαλαιστινιακών πεποιθήσεών τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λέβι ήταν το πρώτο όνομα που εμφανιζόταν στην επιστολή, η οποία βασίστηκε σε κατηγορίες ότι το συγκρότημα από το Μπέλφαστ υποστηρίζει οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ. Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της Dua Lipa.

Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στον παλαιστινιακό λαό, και, όπως αναφέρουν πηγές από τη μουσική βιομηχανία, θεώρησε πως η ενέργεια του Λέβι ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις προσωπικές και δημόσιες θέσεις της, με αποτέλεσμα να θεωρήσει αδύνατη τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σχέσης.

Πηγή της βιομηχανίας δήλωσε στην Mail on Sunday: «Η Dua φρόντισε, μέσω των συνεργατών της, να μην εργάζεται πια ο David Levy στη μουσική της. Είναι πολύ ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, κάτι που δεν συμβαδίζει με τον David. Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της κακής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis».

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της παγκόσμιας χιπ χοπ σκηνής, με την τριάδα από το Μπέλφαστ να ξεχωρίζει όχι μόνο για τον ιδιαίτερο ήχο της, αλλά και για τις τολμηρές πολιτικές της τοποθετήσεις.

Η Dua Lipa παραμένει στο πρακτορείο ταλέντων WME και δεν έχει κάνει ακόμη καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τον χωρισμό της με τον ατζέντη της. Ωστόσο, οι Kneecap αναδημοσίευσαν ένα στιγμιότυπο οθόνης του αρχικού άρθρου της Mail on Sunday στα Instagram Stories τους.

Το βρετανικό trip-hop συγκρότημα Massive Attack σταμάτησε επίσης να συνεργάζεται με τον Λέβι λόγω της στάσης του σχετικά με τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή

DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lux un
ΚΟΣΜΟΣ

Λουξεμβούργο, Μάλτα και Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

nato war planes 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να αντιδράσει «ανά πάσα στιγμή» η Γερμανία στις «ρωσικές παραβιάσεις» ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου

monaco
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μονακό αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 01:08
lux un
ΚΟΣΜΟΣ

Λουξεμβούργο, Μάλτα και Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

1 / 3