DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

O Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την Κυριακή εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μέλλον της πλατφόρμας TikTok, την οποία και έχει απειλήσει να κλείσει παλιότερα, αν και πέρσι τη χρησιμοποίησε ως βασικό εργαλείο της προεκλογικής του εκστρατείας. Τώρα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για να περάσει το TikTok σε αμερικανικά χέρια έχουν προχωρήσει και έκανε λόγο για ένα σχήμα στο οποίο θα έχει συμμετοχή το φιλικό του FoxNews της οικογένειας Μέρντοχ, αλλά και εκπρόσωποι των εταιρειών τεχνολογίας Dell και Oracle. Συγκεκριμένα ανέφερε τα ονόματα των Λάχλαν Μέρντοχ, Λάρι Έλισον και Μάικλ Ντελ, που τους επαίνεσε ως «Αμερικανούς πατριώτες». Ο Έλισον είναι συνιδρυτής της Oracle και παραδοσιακός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ ο Ντελ είναι διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Όπως επισημαίνουν και οι New York Times μια τέτοια εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο σε σχέση με το μέλλον της σχετικής εφαρμογής, αλλά συνολικά για τις σχέσεις των δύο χωρών. Δεν είναι τυχαίο που ο Τραμπ έκανε λόγο για συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ το αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα στην Κορέα, αλλά και για επίσκεψή του στην Κίνα μάλλον στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Πιθανότατα τότε θα έχει στα χέρια του μια σημαντική «εθνική» επιτυχία, έχοντας «αμερικανοποιήσει» την πλατφόρμα, που άλλοτε κατηγορούσε ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και μάλιστα δίνοντας την στα χέρια φιλικών του επιχειρηματιών, όπως η οικογένεια Μέρντοχ. Σύμφωνα με τη DW, για την ηγεσία του Πεκίνου η «θυσία» αυτή είναι μικρή, αν σε αντάλλαγμα μπορέσει να αξιοποιήσει μια σημαντική βελτίωση στις σχέσεις των δύο χωρών, που θα εκφραστεί και με μια καλύτερη εμπορική συμφωνία με την μείωση των τιμωρητικών δασμών του Αμερικανού προέδρου για τα κινεζικά προϊόντα.

Η Ταϊβάν και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Υπάρχουν βεβαίως και εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα, όπου οι διαφωνίες παραμένουν σοβαρές, όπως το μέλλον της Ταϊβάν και η κινεζική επέλαση στον τομέα των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως επισημαίνουν και οι ΝΥΤ, αλλά το Πεκίνο φαίνεται να πιστεύει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την νοοτροπία του Τραμπ να αντιμετωπίζει και τις γεωπολιτικές ισορροπίες με λογική «μπίζνες».

Ο εξυπνότερος υποχωρεί

Η απόφαση του Κινέζου προέδρου μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ως κίνηση αδυναμίας και υποχώρησης μπροστά στις απειλές του Τραμπ, αλλά μεσοπρόθεσμα μπορεί να αποδειχτεί ως ένα έξυπνος διπλωματικός ελιγμός, που θα του αποφέρει περισσότερα κέρδη. Όλα αυτά βεβαίως πάντα υπό την αίρεση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμπεριφερθεί σχετικά «προβλέψιμα» και δεν θα αιφνιδιάσει ξαφνικά με κάποια άλλη απόφαση. Φαίνεται πάντως ότι και αυτός γοητεύεται από την προοπτική των συμβολισμών που θα δώσουν μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για έναν ηγέτη μιας ανερχόμενης υπερδύναμης και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει μόνο με απειλές. Το γεγονός ότι είχε αποφασίσει να αναβάλει αρκετές φορές την απόφαση για απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, δείχνει ακριβώς ότι προτιμά την διαπραγμάτευση από τη σύγκρουση ή έστω την απειλή της σύγκρουσης ως μέσο για μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Πρόσφατα εξήγγειλε μια νέα παράταση για το «λουκέτο» στο TikTok διάρκειας 120 ημερών. Αν τελικά το όλο εγχείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, γιατί ακόμα υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να ξεκαθαρίσουν, αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή για μια νέα φάση στις αμερικανοσινικές σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι στην Αμερική υπάρχουν 170 εκατομμύρια χρήστες του TikTok, ενώ τον λογαριασμό του ίδιου του Τραμπ ακολουθούν 15 εκατομμύρια χρήστες. Πρόσφατα ανοίχτηκε και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους

Τσάρλι Κερκ: Ανατριχιαστικά πανομοιότυπη η ομιλία συμβούλου του Τραμπ με αυτή του ναζί Γκέμπελς το 1932

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός