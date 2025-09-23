Νίκος Αλιάγας: Είμαι περήφανος για τις ελληνικές ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους (Video)

Για την προσωπική του σχέση με τη φωτογραφία, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου φωτογραφικού του έργου μίλησε ο Νίκος Αλιάγας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μεγάλη αγάπη που τρέφει πάντα για την Ελλάδα η οποία -όπως τόνισε- αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

«Άρχισα να φωτογραφίζω όταν ήμουν παιδί, τη στιγμή που συνειδητοποίησα, ερχόμενος οικογενειακώς στην Ελλάδα, ότι έβλεπα φωτογραφίες ανθρώπων που δεν γνώριζα, αλλά ήταν οι πρόγονοί μου. Τότε τους είπα από μέσα μου “υπήρξατε” και κατάλαβα πως ο χρόνος περνά, πως κι εγώ μια μέρα θα γίνω κι εγώ ηλικιωμένος και θα χάσουμε τους ανθρώπους μας. Η φωτογραφία ήρθε σαν μια απάντηση στον ατάραχο χρόνο που κάνει τη δουλειά του» είπε αρχικά μιλώντας για την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να απαθανατίζει απλούς ανθρώπους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Ανθρώπους της γης, της θάλασσας. Αυτούς θέλω να κρατήσω ζωντανούς μέσα από τον φακό μου» υπογραμμίζει.

«Έχω πει πολλές φορές για την Ελλάδα. Την αγαπώ, με εμπνέει. Η αδερφή μου μου λέει μερικές φορές “θα καταντήσεις σαν τον τύπο στο Greek Fat Wedding, που τα βρίσκει όλα Ελληνικά”. Είμαι χειρότερος από αυτόν. Είμαι υπερήφανος για τις ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους» είπε, τέλος, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη αγάπη του για την Ελλάδα.

