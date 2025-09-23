search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:31
LIFESTYLE

23.09.2025 09:22

Νίκος Αλιάγας: Είμαι περήφανος για τις ελληνικές ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους (Video)

23.09.2025 09:22
Για την προσωπική του σχέση με τη φωτογραφία, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου φωτογραφικού του έργου μίλησε ο Νίκος Αλιάγας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μεγάλη αγάπη που τρέφει πάντα για την Ελλάδα η οποία -όπως τόνισε- αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

«Άρχισα να φωτογραφίζω όταν ήμουν παιδί, τη στιγμή που συνειδητοποίησα, ερχόμενος οικογενειακώς στην Ελλάδα, ότι έβλεπα φωτογραφίες ανθρώπων που δεν γνώριζα, αλλά ήταν οι πρόγονοί μου. Τότε τους είπα από μέσα μου “υπήρξατε” και κατάλαβα πως ο χρόνος περνά, πως κι εγώ μια μέρα θα γίνω κι εγώ ηλικιωμένος και θα χάσουμε τους ανθρώπους μας. Η φωτογραφία ήρθε σαν μια απάντηση στον ατάραχο χρόνο που κάνει τη δουλειά του» είπε αρχικά μιλώντας για την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να απαθανατίζει απλούς ανθρώπους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Ανθρώπους της γης, της θάλασσας. Αυτούς θέλω να κρατήσω ζωντανούς μέσα από τον φακό μου» υπογραμμίζει.

«Έχω πει πολλές φορές για την Ελλάδα. Την αγαπώ, με εμπνέει. Η αδερφή μου μου λέει μερικές φορές “θα καταντήσεις σαν τον τύπο στο Greek Fat Wedding, που τα βρίσκει όλα Ελληνικά”. Είμαι χειρότερος από αυτόν. Είμαι υπερήφανος για τις ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους» είπε, τέλος, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη αγάπη του για την Ελλάδα.

ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Κρατούσε αιχμάλωτη για 22 χρόνια τη θετή του κόρη – Απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες – Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

