Άννα Βίσση: «Τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, χωρίς ουσίες κι ας λένε διάφορα» (Video)

Για «δικαίωση» και «ευλογία» έκανε λόγο η Άννα Βίσση αναφερόμενη στους πάνω από 130.000 θεατές που έσπευσαν στο Καλλιμάρμαρο να την απολαύσουν στις δύο sold out συναυλίες της.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι της είναι δύσκολο να διαχειριστεί την τόσο μεγάλη αγάπη του κόσμου, με την ίδια να προσπαθεί κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων εκείνων που την ακολουθούν εδώ και χρόνια σε κάθε της βήμα.

Όσο για το μυστικό που την κρατά εκρηκτική στη σκηνή για ώρες, η Άννα Βίσση επισημαίνει ότι πρόκειται απλά για σωστή διατροφή και γυμναστική και όχι για ουσίες όπως συχνά φημολογείται από κάποιους…

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή. Εννοώ ότι το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου, τι να πούνε; Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω» είπε αρχικά, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day και πρόσθεσε:

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση».

Τέλος, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας ότι ένα «ευχαριστώ» όχι μόνο δεν είναι αρκετό, αλλά δεν ταιριάζει στη δική του περίπτωση, καθώς οι δυο τους είναι ένα. «Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Τα τραγούδια είναι ο Νίκος» υπογραμμίζει.

«Τον Νίκο Καρβέλα δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μιλάω και εκ μέρους του. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να ικανοποιήσω αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης» είπε χαρακτηριστικά.

