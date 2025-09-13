search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025
13.09.2025 18:42

Άννα Βίσση: Σήμερα η πρώτη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – Ουρές από νωρίς έξω από το στάδιο (Photos/Videos)

13.09.2025 18:42
vissi_synaylia
Φωτογραφία αρχείου NPD

Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου αλλά και αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση πραγματοποιεί στο Καλλιμάρμαρο δύο μεγάλες συναυλίες.

Μετά την περσινή εκπληκτική συναυλία που έδωσε μπροστά σε 65.000 κόσμο, φέτος έκλεισε δύο συναυλίες και σήμερα αναμένεται… μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, ζητώντας να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς η προσέλευση για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Από τις 18:00, τρεις ώρες πριν την συναυλία, επικρατεί… χαμός με ουρές μερικών εκατοντάδων μέτρων έξω από το Καλλιμάρμαρο.

Δείτε εικόνες:

Οι οδηγίες για τους κατόχους εισιτηρίων

  • Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 17:00, ενώ η ώρα έναρξης στις 21:00.
  • Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
  • Δεν επιτρέπονται γυάλινα μπουκάλια, τρόφιμα και ποτά από το εξωτερικό, καθώς και επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός.
  • Λόγω της κεντρικής τοποθεσίας, συνιστάται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
  • Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια πρέπει να είναι είτε εκτυπωμένα είτε “κατεβασμένα” στο κινητό τηλέφωνο.
  • Οι αίθουσες εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου δεν είναι αριθμημένες.
  • Το κάπνισμα δεν θα επιτρέπεται εντός του Σταδίου.
  • Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show.
  • Στον προαύλιο χώρο θα υπάρχουν WC, κυλικείο και σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
  • Ειδική είσοδος ΑΜΕΑ.
  • Παρακαλούνται όλοι να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων.
  • Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη | Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο (Photos)

Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα

