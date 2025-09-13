Άννα Βίσση: Σήμερα η πρώτη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – Ουρές από νωρίς έξω από το στάδιο (Photos/Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου αλλά και αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση πραγματοποιεί στο Καλλιμάρμαρο δύο μεγάλες συναυλίες.
Μετά την περσινή εκπληκτική συναυλία που έδωσε μπροστά σε 65.000 κόσμο, φέτος έκλεισε δύο συναυλίες και σήμερα αναμένεται… μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, ζητώντας να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς η προσέλευση για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Από τις 18:00, τρεις ώρες πριν την συναυλία, επικρατεί… χαμός με ουρές μερικών εκατοντάδων μέτρων έξω από το Καλλιμάρμαρο.
Δείτε εικόνες:
