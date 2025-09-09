search
ΜΟΥΣΙΚΗ

09.09.2025 17:32

Ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη | Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

09.09.2025 17:32
SQUARE

Παύλος Παυλίδης live
ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ
Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 

Η προπώληση συνεχίζεται

*Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια για τη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, ισχύουν κανονικά για τη συναυλία στο Θέατρο Γης.

Η ζήτηση εισιτηρίων για το live του Παύλου Παυλίδη στις 27 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ξεπέρασε κάθε προσδοκία οπότε ο χώρος αλλάζει, το live μεγαλώνει και ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης θα παίξει με την μπάντα του για πρώτη φορά στο Θέατρο Γης, την ίδια ημερομηνία.

Ένα χρόνο σχεδόν μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ  ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ που κατάφερε να συσπειρώσει τους φίλους της μουσικής του Παύλου από διαφορετικές γενιές και να φέρει κοντά ένα νεανικό κοινό, ο Παύλος και η μπάντα του ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Γης για πρώτη φορά, με το ανανεωμένο οπτικοακουστικό πρόγραμμα που παρουσίασε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens, ένα σετ που περνάει μέσα από τη μουσική διαδρομή σχεδόν 30 χρόνων: από το σύνολο της προσωπικής του δισκογραφίας, με κομμάτια από τα άλμπουμ με τα Ξύλινα Σπαθιά και στιγμές κορύφωσης με τραγούδια και εικόνες που μας έχουν καθορίσει.

Μην περιμένετε απλά μια συναυλία αλλά ένα σύγχρονο performance και ένα δυναμικό live με πρωταγωνιστές τον Παυλίδη και την τέχνη του αποτυπωμένη τόσο στους στίχους του και τη μουσική του όσο και πίσω του, σε ειδικά στημένη για τη συναυλία αυτή οθόνη. Τα μαγικά visual artworks του Βασίλη Κεχαγιά αποτελούν μέρος της σκηνογραφίας του live, πάντα με στόχο να προσθέτουν στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Παύλος με τη μουσική του πάνω στη σκηνή και συναρπάζει όσους βρίσκονται κάτω από αυτή. Μαζί με τον Παύλο σπουδαίοι μουσικοί: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά), ο Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads), ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο) και ο Aki Rei (πλήκτρα, κιθάρα, φωνητικά).

27 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Παυλίδης live στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή η συναυλία δεν χάνεται!

