Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull επιστρέφουν στην Αθήνα για να δώσουν μια συναυλία – επιστέγασμα της τεράστιας καριέρας τους στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, χαρίζοντας άλλη μια αξέχαστη στιγμή στο ελληνικό κοινό.
Μερικά πράγματα που δεν ξέρετε για τους Jethro Tull:
Άνοιξαν για τους Led Zeppelin στην πρώτη αμερικανική περιοδεία των Zeppelin. Επίσης, κάποτε άνοιξαν τις συναυλίες των Pink Floyd.
To Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα κάνουν μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, προσθέτοντας άλλη μια μνημειώδη live εμφάνιση στη συναυλιακή βίβλο της χώρας μας.
