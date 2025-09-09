«Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά σαν μάρτυρες» – Συγκίνηση για την Παλαιστινιακή τραγωδία στο φεστιβάλ Δράμας (Video)

Με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας «The Flowers Stand Silently, Witnessing» (Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά σαν μάρτυρες) του Ελληνοπαλαιστίνιου Τεό Παναγόπουλου ολοκληρώθηκε η χθεσινή τελετή έναρξη του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Ένα βραβευμένο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ στο οποίο ο σκηνοθέτης ξαναχρησιμοποιεί μερικές μπομπίνες φιλμ 16mm από αγριολούλουδα στην Παλαιστίνη της αποικιοκρατίας, προκειμένου να καταδείξει την καταπίεση του παλαιστινιακού βίου.

Ένα ντοκιμαντέρ – ποίημα από εικόνες και φιλμ όπου το αρχείο γίνεται χώρος μαρτυρίας και τα λουλούδια λειτουργούν ως σύμβολα αντίστασης και μάρτυρες σιωπηλοί, αλλά παρόντες…

Μια σιωπή που συγκίνησε και που τελικά έγινε η πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα παρελθόν αλλά και ένα παρόν που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ένα μικρό κομψοτέχνημα, ανεκτίμητο τεκμήριο ιστορίας και μνήμης που -μεταξύ άλλων- θυμίζει πως και η αντίσταση των καλλιτεχνών έχει βάρος και αντίκρισμα.

Ο Τεό Παναγόπουλος

Δημιουργός με ισχυρά βιωματικά αντανακλαστικά, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα από Έλληνα πατέρα, Παλαιστινιακής καταγωγής μητέρα που γεννήθηκε και ανατράφηκε στον Λίβανο και παππούδες διωγμένους βίαια από τα Παλαιστινιακά εδάφη στη διάρκεια της Νάκμπα του ’48, ο Τεό Παναγόπουλος, μετρά στις «αποσκευές» του πολλές ταινίες μικρού μήκους εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν προβληθεί σε έγκριτα φεστιβάλ.

Βραβεία & Διακρίσεις

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2025: Βραβεύτηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους.

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Άμστερνταμ: Κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους.

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Λονδίνου & Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εδιμβούργου: Επίσημες επιλογές.

Υποψηφιότητα BAFTA: Υποψήφια για την Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα επτά διαγωνιστικά τμήματά του: το Εθνικό, το Εθνικό Σπουδαστικό, το Διεθνές Διαγωνιστικό, το Διεθνές Σπουδαστικό, το Animation, το Short & Green και το Kiddo.

Μάλιστα, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των Όσκαρ.

Οι προβολές φιλοξενούνται σε έξι φυσικούς χώρους της πόλης, σε κλειστές αίθουσες και υπαίθριους χώρους, αλλά και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ. «Οι ταινίες μας θα είναι προσβάσιμες δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, που φέρνει κοντά το σινεμά μικρού μήκους σε όλη την Ελλάδα», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ Πέτρος Παρασκευαΐδης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, επίσης, αναδρομικά αφιερώματα στις μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή, που χρονολογούνται από το 1992 έως και το 2014, και της Χέλενα Βίτμαν από το 2004 έως το 2025, με σκοπό να φέρει το κοινό σε επαφή με το πρώιμο έργο των δύο σημαντικών δημιουργών. Οι δύο καλλιτέχνες συμμετέχουν στις κριτικές επιτροπές του Εθνικού και του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος αντίστοιχα.

