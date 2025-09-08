search
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με ανοιχτή επιστολή, 1.500 καλλιτέχνες σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» της Γάζας – Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

actors gaza

Περίπου 1.500 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άλλοι επαγγελματίες του κινηματογράφου, όπως η Ολίβια Κόουλμαν, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Μαρκ Ράφαλο ανακοίνωσαν ότι σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» στη Γάζα.

«Αυτήν τη στιγμή της κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή» γράφουν στην ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα The Guardian οι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και οι ηθοποιοί Τίλντα Σουίντον και Άιο Εντεμπίρι.

Αυτή η δέσμευση, με πρωτοβουλία της ομάδας «Film Workers for Palestine», είναι εμπνευσμένη από το πολιτιστικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ και κυρίως από τους «Ενωμένους Κινηματογραφιστές Κατά του Απαρτχάιντ». Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι καλλιτέχνες να συνεργάζονται με φεστιβάλ, κινηματογράφους, διανομείς και παραγωγούς τους οποίους θεωρούν ενόχους για «δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ».

Στην ανοιχτή επιστολή αναφέρονται ως παραδείγματα το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ιερουσαλήμ ή το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Docaviv που «συνεχίζουν να συνεργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση».

«Η μεγάλη πλειονότητα των ισραηλινών εταιρειών παραγωγής και διανομής ταινιών (…) οι κινηματογράφοι και άλλοι κινηματογραφικοί θεσμοί δεν αναγνώρισαν ποτέ τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στο σύνολό του», συνεχίζει η επιστολή. «Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστίνιων δημιουργών, που προέτρεψαν τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αποποιηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απανθρωποποίηση» προστίθεται σε αυτό το κείμενο που φέρει επίσης τις υπογραφές των Ριζ Άχμεντ, Άβα Ντιβερνέ και Τζος Ο’ Κόνορ.

Η έκκληση για μποϊκοτάζ στοχεύει «τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα», ούτε τα άτομα ισραηλινής υπηκοότητας, διευκρινίζουν οι καλλιτέχνες.

Πολλές επιστολές λογοτεχνών, μουσικών και άλλων καλλιτεχνών έχουν κυκλοφορήσει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η αφορμή για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Στα τέλη Αυγούστου, μια συλλογικότητα Ιταλών σκηνοθετών, η Venice4Palestine προέτρεψε το Φεστιβάλ Βενετίας «να υιοθετήσει μια σαφή στάση» απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ. Η επιστολή τους συγκέντρωσε 2.000 υπογραφές, μεταξύ άλλων του Γκιγιέρμο δελ Τόρο και του Κεν Λόουτς. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις Κάννες, 900 καλλιτέχνες (όπως η Σούζαν Σάραντον, ο Χοακίν Φίνιξ, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και η Ζιλιέτ Μπινός) υπέγραψαν ένα κείμενο καταδικάζοντας τη «σιωπή» για τη «γενοκτονία» στη Γάζα.

