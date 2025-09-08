search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 19:15
ΜΟΥΣΙΚΗ

08.09.2025 16:58

Μεγάλο αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο, 5 Οκτωβρίου

08.09.2025 16:58
aidonidis_0809_1460-820_new

Eνα μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο Χρόνη Αηδονίδη θα παρουσιαστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο από την Α.Μ.Κ.Ε. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνών & Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ».

Είναι μια μεγάλη μουσική βραδιά-γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη του αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης, που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία.

Η συναυλία με τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή» πραγματοποιείται ακριβώς 30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγες μόλις μέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του.
Συμμετέχουν φιλικά:
•     Ελένη Βιτάλη
•     Γλυκερία
•     Παντελής Θαλασσινός
•     Βιολέτα Ίκαρη
•     Δημήτρης Μπάσης

Η Ορχήστρα
Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης» , που έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά — Θράκη, Πόλη, Σμύρνη — όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.
Ο Χρόνης Αηδονίδης
δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Και αυτό ακριβώς είναι το νήμα που συνεχίζουμε να υφαίνουμε…
Το Μετάξι
Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Σούλης
Μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Το Ηρώδειο μετατρέπεται σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.
Μια νύχτα συμβολική – και ιστορική
Η βραδιά της 5ης Οκτωβρίου αποκτά ιστορική σημασία για τρεις λόγους:
• 30 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο
• 18 ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατό του
• Μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Ηρώδειο πριν αυτό κλείσει για 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασης
Πληροφορίες
Ώρα έναρξης: 21:00
Καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Πάνος Δημητρακόπουλος, Βαγγέλης Δημούδης, Νίκος Φιλιππίδης
Σκηνοθεσία: Νίκος Σούλης
Κείμενα: Φεβρωνία Ρεβίνθη.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»
Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτι
Νίκος Φιλιππίδης: κλαρίνο 
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι 
Κώστας Φιλιππίδης: λαούτο
Κώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδι 
Συμμετέχουν:
Γιώργος Μαρινάκης: βιολί 
Στρατής Ψαραδέλλης : πολίτικη λύρα- λάφτα 
Ανδρέας Παπάς – Μανώλης Δημούδης: κρουστά 
Τραγουδούν:
Λευκοθέα Φιλιππίδη, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Χρυσόστομος Μητροπάνος
Συμμετέχουν επίσης:
• Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη ( 2005-2025 – 20 χρόνια διακονίας στην ψαλτική τέχνη)
• Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς»
• Παιδική παραδοσιακή χορωδία του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»
• Οι «Γκάιντες της Θράκης»: Γιώργος Πεζιργιανίδης, Σωτήρης Ιντζούδης, Δημήτρης Μπάκος
Χορευτικά συγκροτήματα
• Σύλλογος «ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ»
• Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ»
• Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
• Χορευτικός όμιλος «ΕΙΡΗΝΗ»

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑwww.ticketservices.gr – 2107234567
https://www.ticketservices.gr/event/ston-galata-psili-vroxi/

Τιμές εισιτηρίων: Από 15 ως 85 ευρώ 

Οργάνωση παραγωγής:
Α.Μ.Κ.Ε. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνών & Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ»

Εκτέλεση παραγωγής:
ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ
Κολοκοτρώνη 49, Αθήνα 105 60
210 3226313 – 693 6727992
[email protected]

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

si tzinpingk 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Ζητά από τους ηγέτες των BRICS να αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού

trump 881- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση – κόλαφος για τον Τραμπ: Εφετείο διατηρεί αποζημίωση-μαμούθ 83 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση κατά της E. Jean Carroll

armani_kideia_0809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Giorgio Armani: Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του ιταλού σχεδιαστή μόδας (photos/videos)

zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο στοχοποίησε παιδική χαρά σε πάρκο του Ντόνετσκ – Για αχαλίνωτη βαρβαρότητα των Ουκρανών Ναζί, μιλά η Ζαχάροβα

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

