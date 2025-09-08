MTV VMAS 2025: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές – Σάρωσε η Lady Gaga, το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne (Video/Photos)

Tα φετινά MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή (7/9) στην UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J.

Η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις, μοναδικές εμφανίσεις και νέες κατηγορίες βραβείων, μεταξύ των οποίων, τα βραβεία «Καλύτερος Pop Καλλιτέχνης» και «Καλύτερο Country Βίντεο».

Η Ariana Grande αποτέλεσε μια από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς, φεύγοντας συνολικά με τρία βραβεία, ενώ απέσπασε και το κορυφαίο βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» για το τραγούδι της “Brighter days ahead”.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Lady Gaga η οποία κέρδισε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων, το «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

Σημειώνεται ότι η απονομή της ήρθε λίγες ημέρες μετά την ακύρωση μιας συναυλίας στο Μαϊάμι, λόγω «εξαιρετικά καταπονημένης» φωνής. Στην ομιλία της εξήγησε ότι έπρεπε να φύγει αμέσως μετά την παραλαβή, καθώς το ίδιο βράδυ εμφανιζόταν στο Madison Square Garden. Λίγο αργότερα, τα VMAs πρόβαλαν αποσπάσματα από τη συναυλία της, όπου ερμήνευσε τα “Abracadabra” και “The Dead Dance”.

Αξιοσημείωτη ήταν και η πορεία της Sabrina Carpenter η οποία κατέκτησε τρία αγαλματίδια «Moon Person», με σημαντικότερο το «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το Short n’ Sweet.

Mέσα από την εμφάνισή της επέλεξε, μάλιστα, να στείλει το δικό της μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Η Κάρπεντερ ανέβηκε στη σκηνή, τραγουδώντας το νέο της single «Tears», ενώ στην ερμηνεία συμμετείχαν και διαγωνιζόμενοι από το «RuPaul’s Drag Race», με τους οποίους αναπαρήγαγαν εικόνες από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.

Η κορύφωση της εμφάνισής της, ήρθε όταν η τραγουδίστρια περικυκλώθηκε από χορευτές και drag queens που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «προστατεύστε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων».

Στη λίστα των νικητών της βραδιάς περιλαμβάνονται, επίσης, η Rose που κέρδισε το «Τραγούδι της Χρονιάς» για τη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο “APT” και οι KATSEYE με το βραβείο MTV Push για την «Ερμηνεία της Χρονιάς» στο “Touch”, όπως επίσης Mars και Gaga που βραβεύτηκαν ξανά μαζί για την «Καλύτερη Συνεργασία» με το “Die With a Smile”.

Η βραδιά τίμησε και τρεις μεγάλους καλλιτέχνες με ειδικά βραβεία: Ο λόγος για τη Mariah Carey η οποία έλαβε το Video Vanguard Award, ο Busta Rhymes το πρώτο Rock the Bells Visionary Award και ο Ricky Martin το πρώτο Latin Icon Award. Οι τρεις τους χάρισαν, μάλιστα, στο κοινό μοναδικές ερμηνείες στη σκηνή.

Αναλυτικά οι νικητές των MTV VMAs

Βίντεο της Χρονιάς (Video of the Year)

Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”

Καλλιτέχνης της Χρονιάς (Artist of the Year)

Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς (Song of the Year)

Rose & Bruno Mars, “APT.”

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Best New Artist)

Alex Warren

Καλύτερος Pop Καλλιτέχνης (Best Pop Artist)

Sabrina Carpenter

MTV Push Ερμηνεία της Χρονιάς (MTV Push Performance of the Year)

January 2025: KATSEYE, “Touch”

Καλύτερη Συνεργασία (Best Collaboration)

Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With a Smile”

Καλύτερο Pop (Best Pop)

Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”

Καλύτερο Hip-Hop (Best Hip-Hop)

Doechii, “Anxiety”

Καλύτερο R&B (Best R&B)

Leon Thomas & Freddie Gibbs, “Mutt (Remix)”

Καλύτερο Εναλλακτικό (Best Alternative)

Sombr, “Back to Friends”

Καλύτερο Rock (Best Rock)

Coldplay, “All My Love”

Καλύτερο Latin (Best Latin)

Shakira, “Soltera“

Καλύτερο K-pop (Best K-pop)

Lisa ft. Doja Cat & Raye, “Born Again”

Καλύτερο Afrobeats (Best Afrobeats)

Tyla, “Push 2 Start”

Καλύτερο Country (Best Country)

Megan Moroney, “Am I Okay?”

Καλύτερο Άλμπουμ (Best Album)

Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet

Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας (Best Longform Video)

Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”

Καλύτερο Γκρουπ (Best Group)

BLACKPINK

Τραγούδι του Καλοκαιριού (Song of the Summer)

Tate McRae, “Just Keep Watching (From F1 The Movie)”

Βίντεο για Καλό Σκοπό (Video for Good)

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”

Καλύτερη Σκηνοθεσία (Best Direction)

Lady Gaga, “Abracadabra”

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση (Best Art Direction)

Lady Gaga, “Abracadabra”

Καλύτερη Φωτογραφία (Best Cinematography)

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Καλύτερο Μοντάζ (Best Editing)

Tate McRae, “Just Keep Watching (From F1: The Movie)”

Καλύτερη Χορογραφία (Best Choreography)

Doechii, “Anxiety”

Καλύτερα Οπτικά Εφέ (Best Visual Effects)

