Η ΕΕ εξετάζει δασμούς στις εισαγωγές από ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυστηρά μέτρα για τη μείωση των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο των επιλογών που παρουσιάστηκαν στις εθνικές πρωτεύουσες αυτή την εβδομάδα.

Ένα έγγραφο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, με την ένδειξη εμπιστευτικό, που είδε το POLITICO, αναφέρει ότι «η ενισχυμένη επιβολή μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές από οικισμούς που διοχετεύονται στην ΕΕ κατά παράβαση των υφιστάμενων κανόνων, χωρίς να απαιτούνται νέα νομικά μέσα της ΕΕ».

Μεταξύ των ιδεών που εξετάζονται είναι ένα σύστημα αδειοδότησης εισαγωγών, σύμφωνα με το οποίο τα αγαθά από παράνομους οικισμούς θα χρειάζονται ειδική άδεια για να εξαχθούν στο μπλοκ· δασμοί που θα στοχεύουν αγαθά που προέρχονται από τους οικισμούς· ή μια πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών από παράνομους οικισμούς.

Το έγγραφο ζητήθηκε από την κορυφαία διπλωμάτη της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο τον περασμένο μήνα. Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει προτάσεις για πιθανούς εμπορικούς περιορισμούς και κυρώσεις σε «εξτρεμιστές» Ισραηλινούς υπουργούς, αλλά αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει την απαραίτητη υποστήριξη από τις χώρες μέλη.

Η αναστολή μιας εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ στο σύνολό της ή η επιβολή κυρώσεων σε μεμονωμένους πολιτικούς θα απαιτούσε ομόφωνη υποστήριξη και από τις 27 χώρες της ΕΕ και η Τσεχία έχει δεσμευτεί να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Ενώ τα αγαθά από τους ισραηλινούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης θεωρητικά εξαιρούνται από τις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις για εξαγωγή στην ΕΕ, οι πρωτεύουσες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να επωφελούνται από αυτούς τους όρους επειδή δεν επισημαίνονται ή δεν παρακολουθούνται σωστά.

Οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν τις προτάσεις σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου.

«Είναι ένα συμβολικό μέτρο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που επικρίνει τις προτάσεις, ο οποίος θέλησε να μιλήσει ανώνυμα. «Το να κάνουμε ένα συμβολικό μέτρο τώρα είναι πολύ λίγο, πολύ αργά – και όταν έχουν εκλογές, αυτό οδηγεί στη ρητορική που θέλουν οι σκληροπυρηνικοί υπουργοί του Ισραήλ». Το Ισραήλ διεξάγει βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο.

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