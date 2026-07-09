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09.07.2026 13:30

Έμπολα: Τουλάχιστον 600 νεκροί στο Κονγκό – Στο 90% η πληρότητα των κέντρων θεραπείας

09.07.2026 13:30
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Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την επιδημία Έμπολα που ξέσπασε τον Μάιο, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Εξαπλώνεται η επιδημία

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να εξαπλώνεται, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προειδοποιεί ότι η πραγματική της έκταση δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΟΥ με ημερομηνία 7 Ιουλίου, από την έναρξη της τρέχουσας επιδημίας, που κηρύχθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου, έχουν καταγραφεί:

  • 600 θάνατοι
  • 1.759 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Στη γειτονική Ουγκάντα, ο απολογισμός παραμένει αμετάβλητος, με δύο θανάτους και 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Πίεση στα κέντρα θεραπείας

Η Αν Άνσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη ΛΔ Κονγκό, είχε επισημάνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται, ενώ η πραγματική της κλίμακα δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί πλήρως.

Όπως ανέφερε, παρά τις ενθαρρυντικές προόδους, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες, καθώς τα υπάρχοντα κέντρα θεραπείας λειτουργούν στο 90% της δυναμικότητάς τους, γεγονός που ασκεί σημαντική πίεση στην υγειονομική ανταπόκριση.

Το επίκεντρο στην Ιτούρι

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην Ιτούρι, επαρχία στη βορειοανατολική ΛΔ Κονγκό, κοντά στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα.

Ο ιός έχει εντοπιστεί και στις γειτονικές επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου. Οι πρωτεύουσες των δύο επαρχιών, καθώς και μεγάλες περιοχές τους, ελέγχονται από την ένοπλη αντικυβερνητική οργάνωση Μ23.

Η επιδημία ενδέχεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, ενώ οι προσπάθειες περιορισμού της δυσχεραίνονται από τις μετακινήσεις πληθυσμών, την ανασφάλεια και το εύθραυστο σύστημα υγείας.

Η Άνσια προειδοποίησε επίσης ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν μεγάλες, κυρίως ως προς την προστασία των αμάχων, την πρόσβαση σε τρόφιμα και την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας.

Το στέλεχος Bundibugyo και οι κλινικές δοκιμές

Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η οποία κηρύχθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου.

Η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ή θεραπεία.

Στις 2 Ιουλίου ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές για δύο θεραπείες που αφορούν αυτό το σπάνιο στέλεχος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Παράλληλα, ο Οργανισμός χορήγησε άδεια έκτακτης χρήσης στο πρώτο μοριακό διαγνωστικό τεστ για τον ιό.

Τι είναι ο Έμπολα

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά ασθενούς και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό.

Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική. Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό σημειώθηκε την περίοδο 2018-2020, με σχεδόν 2.300 θανάτους σε σύνολο 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων.

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