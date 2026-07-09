Interpol: Kατάσχεση 300 εκατ. δολαρίων και 5.800 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση κατά της διαδικτυακής απάτης

Takeaways by to pontiki AI Η Interpol συντόνισε παγκόσμια επιχείρηση σε 97 χώρες κατά της απάτης μέσω ψυχολογικής χειραγώγησης, οδηγώντας στη σύλληψη περίπου 5.800 ατόμων.

Οι αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια και ταυτοποίησαν περισσότερα από 142.000 θύματα που στοχοποιήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα.

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Περίπου 5.800 άτομα συνελήφθησαν και σχεδόν 300 εκατ. δολάρια κατασχέθηκαν σε παγκόσμια επιχείρηση της Interpol κατά της απάτης μέσω ψυχολογικής χειραγώγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.

Επιχείρηση σε 97 χώρες

Στην επιχείρηση κατά της διαδικτυακής απάτης, με την ονομασία «First Light 2026», συμμετείχαν οι αστυνομικές αρχές 97 χωρών. Στόχος ήταν κυρίως κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των θυμάτων, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Interpol, οι απάτες που ερευνήθηκαν περιλαμβάνουν:

υπεξαίρεση επαγγελματικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων,

σεξουαλικούς εκβιασμούς,

διαδικτυακές συναισθηματικές απάτες,

σφετερισμό ταυτότητας,

επενδυτικές απάτες.

Πάνω από 142.000 θύματα

Η Interpol ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν 142.000 θύματα, αριθμός που, όπως επισημαίνει, δείχνει ότι αυτού του είδους η απάτη έχει εξελιχθεί σε μείζονα διεθνή απειλή για πολίτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Ο διεθνής οργανισμός εγκληματολογικής αστυνομίας, με έδρα τη Λιόν της Γαλλίας, ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση του Εσουατίνι, όπου συνελήφθησαν 82 άτομα και εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διαχειριζόταν παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και να έκανε ξέπλυμα χρημάτων από περίπλοκες απάτες με σφετερισμό ταυτότητας.

Ψεύτικο αστυνομικό τμήμα και απάτες μέσω βιντεοκλήσεων

Σε άλλη περίπτωση, οι αρχές εντόπισαν μια ρεαλιστική αναπαράσταση βραζιλιάνικου αστυνομικού τμήματος, με ψεύτικες στολές. Οι απατεώνες εμφανίζονταν σε βιντεοκλήσεις ως μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομίας και έπειθαν τα θύματα ότι είχαν εμπλακεί σε έρευνα ή ήταν θύματα εγκλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο τα οδηγούσαν να μεταφέρουν χρήματα, δήθεν για να τα «προστατεύσουν», τα οποία στη συνέχεια υπεξαιρούσαν.

Υποθέσεις σε Σιγκαπούρη και Μακάο

Η Interpol αναφέρθηκε επίσης σε υπόθεση στη Σιγκαπούρη, όπου εταιρεία εμπορίου πρώτων υλών στοχοθετήθηκε από εγκληματίες που προσποιήθηκαν προμηθευτή.

Στο Μακάο, ψεύτικοι δημόσιοι υπάλληλοι συνελήφθησαν λίγο πριν ένα θύμα τους μεταβιβάσει σχεδόν 372.000 δολάρια ΗΠΑ, με πρόσχημα έρευνα για απάτη.

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