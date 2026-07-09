ΗΠΑ – Ιράν: Νέα πλήγματα, απειλές για τα Στενά του Ορμούζ και άνοδος του πετρελαίου – «Με κάλεσαν για συμφωνία», ισχυρίστηκε ο Τραμπ

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Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη σκληρότερη απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία, ωστόσο αμφισβήτησε αν «αξίζει» κάτι τέτοιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας.

«Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Απειλές Τραμπ για «πολύ χειρότερα» πλήγματα

Νωρίτερα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα, εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε μέσω Truth Social, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί να υψώνονται.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ προειδοποίησε: «Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά».

Αναφερόμενος στις τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης, είπε ακόμη: «Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα», εννοώντας την Τετάρτη, «αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγούμενης ημέρας.

Ρευστό το σκηνικό μετά την κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα την Τετάρτη, λέγοντας ότι η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία έθεσε σε δοκιμασία τις προσπάθειες για οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα», αφήνοντας ανοικτή την πόρτα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τουλάχιστον προσωρινά πάψει να ισχύει», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο νέων επιθετικών επιχειρήσεων δεν έχει αποκλειστεί και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασης, πέραν των πληγμάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Ιράν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Η ανακοίνωση ακολούθησε αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επτά «εχθρικά βλήματα» εκτοξεύθηκαν εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Από τα επτά πλήγματα, τα δύο προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία δεν ανέφερε μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών.

Όπως μετέδωσε το Axios, ο αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυραύλους κρουζ. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Νεκρός πυροσβέστης στο Ιράνσαχρ

Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράνσαχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο κυβερνήτης του Ιράνσαχρ δήλωσε ότι τέσσερις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη περίπου στις 00:30 τοπική ώρα.

Μετά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, διαπιστώθηκε ότι βλήματα έπληξαν το κτίριο των εγκαταστάσεων πτήσεων του αεροδρομίου, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό, προκαλώντας ζημιές και στις δύο υποδομές.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, ο πυροσβέστης Χάλεντ Καντερί, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία, έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση.

Εκρήξεις σε λιμάνια και παράκτιες περιοχές

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη νήσο Κις, καθώς και σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια.

Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η Τεχεράνη απειλεί με «σκληρό χτύπημα»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος».

«Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα», πρόσθεσε.

«Περιμένετε το σκληρό χτύπημα των Ιρανών», έγραψε από την πλευρά του ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για αντίδραση μετά τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι ο «μάρτυρας Χαμενεΐ» είχε διδάξει στους Ιρανούς να μην φοβούνται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της κλιμάκωσης της ρητορικής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σειρήνες στο Μπαχρέιν και αναχαιτίσεις στο Κουβέιτ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς περιορίστηκαν οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου και για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο των προπολεμικών παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1%, στα 78,8 δολάρια το βαρέλι έως τις 03:54 ώρα Ελλάδας.

Τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 74 σεντς, ή 1,01%, στα 74,26 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες, WTI και Brent, είχαν αυξηθεί πάνω από ένα δολάριο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, μετά την έναρξη των νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, οι τιμές είχαν κλείσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για νέα πλήγματα κατά του Ιράν ακόμη και από το βράδυ της Τετάρτης.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα νέα πλήγματα στο Ιράν είχαν στόχο να διατηρηθεί ανοικτή η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «τελείωσε».

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