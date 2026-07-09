Ινδία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από κατάρρευση κτιρίου λόγω πλημμύρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύουν την περίοδο των μουσώνων συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ANI, ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται.

«Κόκκινος» συναγερμός για ισχυρές βροχοπτώσεις

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για τμήματα του Νέου Δελχί και της γειτονικής πολιτείας Χαριάνα, προειδοποιώντας για έντονες βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Νέου Δελχί κάλεσε τους επιβάτες να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για τη μετάβασή τους, καθώς πολλοί δρόμοι που οδηγούν στις εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει λόγω των ισχυρών βροχών.

Κατολισθήσεις και θύματα σε πολλές πολιτείες

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σειρά θανατηφόρων περιστατικών και σε άλλες περιοχές της Ινδίας.

Στην πολιτεία Κεράλα, στα νότια της χώρας, κατολίσθηση στην περιοχή Γουαγιανάντ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πολιτεία Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας περιστατικών που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα υπουργός της τοπικής κυβέρνησης.

Κατέρρευσε όγκος απορριμμάτων στην Πούνε

Στην πόλη Πούνε, κοντά στη Μουμπάι, σημειώθηκε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό, όταν μεγάλος όγκος απορριμμάτων κατέρρευσε σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ακόμη εννέα άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Εικόνες από την πόλη Άγκρα δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ στην πολιτεία Γκουτζαράτ κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι έχουν πλημμυρίσει, αναγκάζοντας κατοίκους να κινούνται μέσα σε νερά που φτάνουν μέχρι τα γόνατα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ – Ιράν: Νέα πλήγματα, απειλές για τα Στενά του Ορμούζ και άνοδος του πετρελαίου – «Με κάλεσαν για συμφωνία», ισχυρίστηκε ο Τραμπ

Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ τα F-35 – Ανατολίτικη σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα εν μέσω έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων

Ο Ρούτε απαντά στις επικρίσεις για τη στάση του απέναντι στον Τραμπ: «Γνώριζαν ποιος είμαι όταν με διόρισαν»