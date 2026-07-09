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09.07.2026 11:38

Ramones: Ένα νέο punk supergroup θα δώσει συναυλία-φόρο τιμής για τα 50 χρόνια της μπάντας (videos)

09.07.2026 11:38
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Ένα νέο supergroup με μέλη των Green Day, Blink-182, Rancid και Ramones σχηματίστηκε για επίσημη συναυλία-φόρο τιμής για την 50η επέτειο των Ramones στο Λος Άντζελες.

Στο συγκρότημα Cretin Family θα συμμετέχουν ο Τιμ Άρμστρονγκ (Tim Armstrong) των Rancid, ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ (Billie Joe Armstrong) των Green Day, ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ (Travis Barker) και ο πρώην μπασίστας των Ramones, Σι Τζέι Ραμόουν (CJ Ramone), μαζί με ειδικούς καλεσμένους-έκπληξη.

Το γκρουπ θα ερμηνεύσει τραγούδια των Ramones μαζί για πρώτη φορά στο επίσημο αφιέρωμα για την 50η επέτειο της μπάντας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Hollywood Forever στο Λος Άντζελες στις 30 Αυγούστου.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου πρώτου άλμπουμ των Ramones το 1976, του δίσκου που βοήθησε στην πυροδότηση της πανκ επανάστασης με τραγούδια όπως τα «Blitzkrieg Bop», «Judy Is A Punk» και «Now I Wanna Sniff Some Glue».

«Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή των Ramones που έχει δει κανείς εδώ και πολύ καιρό!!!», είπε ο Σι Τζέι Ραμόουν για τη συναυλία.

«Το πνεύμα των Ramones είναι ζωντανό σε κάθε πανκ συναυλία, πανκ κλαμπ και Φεστιβάλ. Γενιά με γενιά “cretins” και παράξενων γίνονται λάτρεις των Ramones. Τα παιδιά επηρεάζονται από τους Ramones και δεν το ξέρουν καν ακόμα. Viva Ramones!», τόνισε ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ.

«Από τη στιγμή που άκουσα για πρώτη φορά τους Ramones, η μουσική δεν ήταν ποτέ η ίδια. Είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα όλων των εποχών! Ανυπομονώ να παίξω αυτά τα υπέροχα και τέλεια τραγούδια των Ramones με τους φίλους μου CJ, Τράβις και Μπίλι. Θα είναι τρελό!», ανέφερε ο Τιμ Άρμστρονγκ.

«Οι Ramones είναι το σημείο εκκίνησης για τα πάντα. Η punk rock δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα χωρίς αυτούς. Είναι μεγάλη τιμή να γιορτάζω τα 50 χρόνια ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών», σημείωσε ο Τράβις Μπάρκερ.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Τζον Τραβόλτα (John Travolta).

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