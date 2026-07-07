«Στοιχειωμένοι»: Tο μουσικοθεατρικό έργο του Δημήτρη Μαραμή στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου ανοίγει το πλούσιο πρόγραμμά του, μέσα στο φυσικό σκηνικό του Φρουρίου του Παλαμηδίου, με το μουσικοθεατρικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, «Στοιχειωμένοι».

Το έργο το οποίο ήταν παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παντρεύει τη σύγχρονη μουσική έκφραση με τον βαθύ πυρήνα της ελληνικής προφορικής μας παράδοσης, καθώς βασίζεται στο αριστουργηματικό δημοτικό τραγούδι Το Γιοφύρι της Άρτας και στον λαϊκό θρύλο Το Στοιχειό της Χάρμαινας, σε δημώδη ποίηση Σωτήρη Τριβιζά.

Η μουσική γλώσσα του Δημήτρη Μαραμή κινείται ανάμεσα σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και αδιάκοπη μελωδική ροή ενώ αντλεί έμπνευση από την ελληνική και βαλκανική μουσική παράδοση, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα.

Οι αρχετυπικές μορφές των ιστοριών μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν χώρο συλλογικής μνήμης όπου ανασύρουν μνήμες και τελετουργίες που επιβιώνουν μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης συνείδησης.

Το Φεστιβάλ Ναυπλίου ιδρύθηκε το 1992 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα Γιάννη Βακαρέλη, του Δήμου Ναυπλιέων και της Εταιρείας Συναυλιών Φόρμιγξ.

Στην πορεία των 35 διοργανώσεών του έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της χώρας, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.000 καλλιτέχνες από 50 χώρες, κορυφαίες ορχήστρες και διεθνούς φήμης σολίστ, καθιερώνοντας το Φεστιβάλ ως έναν θεσμό με διεθνή αναγνώριση.

Το 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 18 Ιουλίου 2026, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το Ναύπλιο σε επίκεντρο της μουσικής δημιουργίας και του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Music Aeterna Byzantina, συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις σε εμβληματικούς χώρους της πόλης.

Συντελεστές

Σύλληψη, Σύνθεση: Δημήτρης Μαραμής

Δημοτικό Τραγούδι και ποίηση: Σωτήρη Τριβιζά

και ποίηση: Κωσταντής/ Πρωτομάστορας: Νίκος Παπουτσής

Λενιώ/ Γυναίκα Πρωτομάστορα: Βιολέττα Γαλανού

Βυρσοδέψες/Μάστοροι: Γιάννης Φίλιας, Νίκος Κύρτσος

Μουσικό Σύνολο:

Κλαρινέτο: Μίνα Τσάμου

Τρομπέτα: Διονύσης Αγαλιανός

Τρομπόνι: Γιάννης Καΐκης

Κοντραμπάσο: Χρυσάνθη Παγγέλα

Τύμπανα: Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Πιάνο: Δημήτρης Μαραμής

Ηχολήπτης: Δημήτρης Μπουρμπούλης

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