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07.07.2026 09:17

«Στοιχειωμένοι»: Tο μουσικοθεατρικό έργο του Δημήτρη Μαραμή στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου

07.07.2026 09:17
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Το 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου ανοίγει το πλούσιο πρόγραμμά του, μέσα στο φυσικό σκηνικό του Φρουρίου του Παλαμηδίου, με το μουσικοθεατρικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, «Στοιχειωμένοι».

Το έργο το οποίο ήταν παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνώνπαντρεύει τη σύγχρονη μουσική έκφραση με τον βαθύ πυρήνα της ελληνικής προφορικής μας παράδοσης, καθώς βασίζεται στο αριστουργηματικό δημοτικό τραγούδι Το Γιοφύρι της Άρτας και στον λαϊκό θρύλο Το Στοιχειό της Χάρμαινας, σε δημώδη ποίηση Σωτήρη Τριβιζά.

Η μουσική γλώσσα του Δημήτρη Μαραμή κινείται ανάμεσα σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και αδιάκοπη μελωδική ροή ενώ αντλεί έμπνευση από την ελληνική και βαλκανική μουσική παράδοση, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα.

Οι αρχετυπικές μορφές των ιστοριών μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν χώρο συλλογικής μνήμης όπου ανασύρουν μνήμες και τελετουργίες που επιβιώνουν μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης συνείδησης.

Το Φεστιβάλ Ναυπλίου ιδρύθηκε το 1992 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα Γιάννη Βακαρέλη, του Δήμου Ναυπλιέων και της Εταιρείας Συναυλιών Φόρμιγξ. 

Στην πορεία των 35 διοργανώσεών του έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της χώρας, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.000 καλλιτέχνες από 50 χώρες, κορυφαίες ορχήστρες και διεθνούς φήμης σολίστ, καθιερώνοντας το Φεστιβάλ ως έναν θεσμό με διεθνή αναγνώριση.

Το 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 18 Ιουλίου 2026, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το Ναύπλιο σε επίκεντρο της μουσικής δημιουργίας και του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Music Aeterna Byzantina, συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις σε εμβληματικούς χώρους της πόλης.

Συντελεστές

  • Σύλληψη, Σύνθεση: Δημήτρης Μαραμής
  • Δημοτικό Τραγούδι και ποίηση: Σωτήρη Τριβιζά
  • Κωσταντής/ Πρωτομάστορας: Νίκος Παπουτσής
  • Λενιώ/ Γυναίκα Πρωτομάστορα: Βιολέττα Γαλανού
  • Βυρσοδέψες/Μάστοροι: Γιάννης Φίλιας, Νίκος Κύρτσος

Μουσικό Σύνολο:

  • Κλαρινέτο: Μίνα Τσάμου
  • Τρομπέτα: Διονύσης Αγαλιανός
  • Τρομπόνι: Γιάννης Καΐκης
  • Κοντραμπάσο: Χρυσάνθη Παγγέλα
  • Τύμπανα: Βασίλης Παναγιωτόπουλος
  • Πιάνο: Δημήτρης Μαραμής
  • Ηχολήπτης: Δημήτρης Μπουρμπούλης

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