Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ενίστανται κάποιοι για τη θυμηδία, τα σχόλια και η δυσφορία που προκάλεσε η επιλογή των Γεωργιάδη – Κασσελάκη να παίξουν τένις, σαν να είναι φίλοι από τα παλιά ή δύο απλοί άνθρωποι (και… αθλητές παρακαλώ), που απλά βρέθηκαν στα κορτ.

«Μα γιατί δίνεται πολιτική ερμηνεία και τι σας πείραξε που έπαιξαν τένις» και κάτι τέτοιες «απορίες» διατυπώνουν οι φίλοι του Κασσελάκη – του Άδωνι δεν λένε τίποτα, απλά το διασκεδάζουν.

Κατ’ αρχάς, για να τα πάρουμε με τη σειρά, αυτό ΔΕΝ ήταν τένις. Υπό την έννοια ότι ο μεν Κασσελάκης φαίνεται άσχετος με το άθλημα, ο δε Γεωργιάδης που το κατέχει λίγο, φαινόταν κουρασμένος και χωρίς αγωνιστικό κίνητρο. Πετούσαν ο ένας στον άλλο το μπαλάκι, σαν να ήθελαν απλά να στείλουν «μήνυμα» ότι κάνουν παρέα, όχι επειδή πράγματι έπαιζαν τένις.

Και δεύτερον, ο προηγούμενος μη ΝΔκράτης που έκανε παρέα με τον Άδωνι στα τένις κλαμπ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, τελικά πήγε στη ΝΔ. Άσχετο; Μπορεί. Αλλά πήγε.

Και μία πιο σοβαρή ερώτηση: Από πότε η πολιτική είναι μία υπόθεση δημοσίων σχέσεων, όλων με όλους; Από πότε η αντίληψη περί πολιτικής δίνει προβάδισμα στις διαπροσωπικές σχέσεις; Ας κάνουν και διακοπές μαζί τότε οι αντίπαλοι πολιτικοί. Ας τρώνε κάθε βράδυ μαζί, ας κάνουν δημόσιες εμφανίσεις από κοινού. Μήπως έχει χαθεί το μέτρο;

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