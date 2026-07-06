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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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06.07.2026 23:50

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

06.07.2026 23:50
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Ενίστανται κάποιοι για τη θυμηδία, τα σχόλια και η δυσφορία που προκάλεσε η επιλογή των Γεωργιάδη – Κασσελάκη να παίξουν τένις, σαν να είναι φίλοι από τα παλιά ή δύο απλοί άνθρωποι (και… αθλητές παρακαλώ), που απλά βρέθηκαν στα κορτ.

«Μα γιατί δίνεται πολιτική ερμηνεία και τι σας πείραξε που έπαιξαν τένις» και κάτι τέτοιες «απορίες» διατυπώνουν οι φίλοι του Κασσελάκη – του Άδωνι δεν λένε τίποτα, απλά το διασκεδάζουν.

Κατ’ αρχάς, για να τα πάρουμε με τη σειρά, αυτό ΔΕΝ ήταν τένις. Υπό την έννοια ότι ο μεν Κασσελάκης φαίνεται άσχετος με το άθλημα, ο δε Γεωργιάδης που το κατέχει λίγο, φαινόταν κουρασμένος και χωρίς αγωνιστικό κίνητρο. Πετούσαν ο ένας στον άλλο το μπαλάκι, σαν να ήθελαν απλά να στείλουν «μήνυμα» ότι κάνουν παρέα, όχι επειδή πράγματι έπαιζαν τένις.

Και δεύτερον, ο προηγούμενος μη ΝΔκράτης που έκανε παρέα με τον Άδωνι στα τένις κλαμπ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, τελικά πήγε στη ΝΔ. Άσχετο; Μπορεί. Αλλά πήγε.

Και μία πιο σοβαρή ερώτηση: Από πότε η πολιτική είναι μία υπόθεση δημοσίων σχέσεων, όλων με όλους; Από πότε η αντίληψη περί πολιτικής δίνει προβάδισμα στις διαπροσωπικές σχέσεις; Ας κάνουν και διακοπές μαζί τότε οι αντίπαλοι πολιτικοί. Ας τρώνε κάθε βράδυ μαζί, ας κάνουν δημόσιες εμφανίσεις από κοινού. Μήπως έχει χαθεί το μέτρο;

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