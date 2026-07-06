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06.07.2026 08:20

Ο Βισκαδουράκης θέλει να βάλει στη Βουλή το… Πανεπιστήμιο του δρόμου

06.07.2026 08:20
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Το… πανεπιστήμιο του δρόμου θέλει να βάλει στη Βουλή ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, προαλείφεται για υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές.

Μιλώντας στον Alpha, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς έγινε η επαφή με το γραφείο του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου, κοίταξα τον Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Γιατί η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας, το 1974, εγώ που δραπέτευσα το 1986, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο ένα κτίριο της χώρας μας. Δεν είναι θείο δώρο για εμένα; Κοίταξα τον Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας».

Παράλληλα, δήλωσε… έτοιμος να θητεύσει και στην πολιτική, λέγοντας ότι «το πήρα απόφαση. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, εφόσον προκύψει» και εξήγησε: «Μη με βλέπεις μικρόσωμο, έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης».

Άντε να δούμε…

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