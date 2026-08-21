Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

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Η Κύπρος δεν βρίσκεται στο στόχαστρο του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ιρανικές διπλωματικές πηγές που μίλησαν στον κυπριακό ιστότοπο politis.com.cy.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει «ενεργός», με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος που χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με την Κύπρο να περιλαμβάνεται στις πιθανές περιοχές.

Η απάντηση της Τεχεράνης για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές εμφανίστηκαν επιφυλακτικές απέναντι σε δηλώσεις που αποδίδονται σε Ιρανούς αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι πάντοτε «αξιόπιστες» και ενδέχεται να αποτελούν εικασίες που έρχονται ως απάντηση σε απειλές της άλλης πλευράς.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί. Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της Κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη».

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