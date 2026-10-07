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07.10.2026 11:20

«Ασυγκράτητοι» στο Παρίσι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ – Το παθιασμένο φιλί τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ (Photos)

07.10.2026 11:20
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Στο Παρίσι βρίσκονται ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, με το ζευγάρι να απολαμβάνει -πέρα από τις επιδείξεις και τις εκδηλώσεις γύρω από τη μόδα- χρόνο οι δυο τους, κάνοντας βόλτες στη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέψεις στα αξιοθεάτα.

Φροντίζουν, μάλιστα, να μοιράζονται τα σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους, ένα εξ αυτών, ένα παθιασμένο φιλίτους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Μαζί τους ήταν και ο αδερφός της Πελτζ, Γκρεγκ, με τον οποίο φωτογραφήθηκε επίσης.

«Σε στηρίζω για μια ζωή. Σε αγαπώ» λεγραψε κάτω από τη φωτογραφία τους.

Την αγάπη της εξέφρασε, όμως, και για τον δεύτερο αδερφό της Μπράντλεϊ Πελτζ, γράφοντας στο επόμενο στιγμιότυπο που δημοσίευσε μαζί του: «Ο βασιλιάς μου. Σε αγαπώ».

Το ταξίδι του ζευγαριού στην Πόλη του Φωτός συζητήθηκε ιδιαίτερα στα media, καθώς στο Παρίσι βρίσκονταν και οι γονείς του Μπέκαμ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, χωρίς ωστόσο ο 27χρονος να παρακολουθήσει την επίδειξη της μητέρας του, ούτε και να συναντηθεί μαζί τους, επιβεβαιώνοντας πως η ρήξη ανάμεσά τους μεγαλώνει…

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