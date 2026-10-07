search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 10:16

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν με βλέπω στην τηλεόραση – Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω» (Video)

07.10.2026 10:16
spiros-papadopoulos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι του είναι ιδιαίτερα δύσκολο τόσο να βλέπει την εικόνα του όσο και να ακούει τη φωνή του.

«Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να με βλέπω» είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε:

«Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ».

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας σήμερα – Εμένα μου αρέσουν τα απλά κορίτσια, τα προσγειωμένα» (Video)

Λάκης Γαβαλάς: «Έφαγα hate από το fan club της Βίσση – Τα ρούχα της στο ΟΑΚΑ ήταν ακόμη χειρότερα από το Καλλιμάρμαρο» (Video)

Βίσση κατά Καρβέλα: «Απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ πριν την συναυλία, αλλιώς θα με διέσυρε και θα με κατέστρεφε – Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cornelluniversity
ΚΟΣΜΟΣ

Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλία Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

Untitled design (19)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών – Ρούμπιο: Ιστορική η συμμαχία μας

kasos_thalassa_2008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ μετασεισμών στη Κάσο μετά τα 4,1 Ρίχτερ – Δέκα αισθητές δονήσεις σε λίγες ώρες

beckam-fili-new
LIFESTYLE

«Ασυγκράτητοι» στο Παρίσι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ – Το παθιασμένο φιλί τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους... εργοδότες που «εκβιάζονται»

gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:54
cornelluniversity
ΚΟΣΜΟΣ

Κορνέλ: Όταν οι κατηγορούμενοι το παίζουν… «θύματα» – Ένας από τους βιαστές ισχυρίζεται ότι η κοπέλα τον «σοδόμισε»

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλία Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

Untitled design (19)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών – Ρούμπιο: Ιστορική η συμμαχία μας

1 / 3