Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν με βλέπω στην τηλεόραση – Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω» (Video)

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Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι του είναι ιδιαίτερα δύσκολο τόσο να βλέπει την εικόνα του όσο και να ακούει τη φωνή του.

«Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να με βλέπω» είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε:

«Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ».

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