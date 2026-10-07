Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας σήμερα – Εμένα μου αρέσουν τα απλά κορίτσια, τα προσγειωμένα» (Video)

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Για την αποχή του από τα τηλεοπτικά δρώμενα μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, επισημαίνοντας ότι φέτος επέλεξε να εστιάσει στο θέατρο, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σχέση του με το γυναικείο φύλο, υπογραμμίζοντας όιτι στον ίδιο αρέσουν «τα απλά κορίτσια».

Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι η αξία γυναίκας έχει μειωθεί σήμερα, κάτι που πολλές φορές συμβαίνει -όπως τονίζει- όχι από τους άντρες αλλά από τις ίδιες τις γυναίκες.

«Καταλαβαίνω ότι το ράσο δημιουργεί φαντασία, όπως εμένα σε μία γυναίκα μου αρέσει να φοράει μία πολύ μακριά φούστα, κάτω από τη γάμπα» είπε αρχικά, απαντώντας για το στιλ του «μοιραίου» που έβγαζε στον τελευταίο του ρόλο στον «Άγιο Έρωτα».

«Είναι ψευδαίσθηση όποιος άντρας πει ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται μια γυναίκα. Και το λέω εγώ που έχω μεγαλώσει μέσα σε πέντε γυναίκες. Τις αγαπάω πολύ, τις σέβομαι, είναι το όμορφο στοιχείο της ζωής. Τώρα το συνειδητοποιώ πόσο χαριτωμένο είναι το γυναικείο φύλο, παλιά δεν μπορούσα» πρόσθεσε.

«Έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας σήμερα και κάποιες φορές και από τις ίδιες τις γυναίκες, όχι μόνο από τους άντρες», υπογράμμισε, στη συνέχεια, ο γνωστός πρωταγωνιστής, με την παρουσιάστρια να συμφωνεί με την συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Εμένα μου αρέσουν τα απλά κορίτσια, τα προσγειωμένα. Δεν μου αρέσει που είμαι μόνος μου. Έχει αρχίσει τώρα τελευταία η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά. Ζούμε σε μία περίοδο που έχει χαθεί το φλερτ. Έχω κάνει καμάκι σε φανάρι. Πλέον δεν θα φλερτάρω ελεύθερα, θα το επεξεργαστώ πρώτα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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