«Όταν Πέσει το Βελούδο»: Πρεμιέρα 10/10 στις 18:15 | Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

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Τρεις άγνωστοι φτάνουν σε ένα παλιό αρχοντικό, ύστερα από μια μυστηριώδη πρόσκληση που υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο γρίφους, δοκιμασίες και απρόσμενες ανατροπές. Αυτό που ξεκινά σαν ένα παιχνίδι εξερεύνησης, σύντομα αποκτά έναν πιο παράξενο και απρόβλεπτο ρυθμό. Οι κανόνες δεν είναι ξεκάθαροι, οι απαντήσεις δεν έρχονται εύκολα και κάθε βήμα μέσα στον χώρο μοιάζει να τους οδηγεί όλα και πιο βαθιά. Καθώς η νύχτα προχωρά, το παιχνίδι αλλάζει – και τίποτα δεν είναι πια τόσο αθώο όσο φαινόταν στην αρχή. Κι όταν νομίζουν πως πλησιάζουν τη λύση… καταλαβαίνουν πως ίσως το παιχνίδι δεν ήταν ποτέ αυτό που πίστευαν.

«Γιατί Όταν Το Βελούδο Πέσει… δεν υπάρχει πια τρόπος να αποφύγεις αυτό που φοβάσαι να αντικρίσεις.»

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σε μια μικρή, ήσυχη πόλη, τρεις εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους λαμβάνουν μια μυστηριώδη πρόσκληση που τους οδηγεί σε ένα παλιό, ελαφρώς παραμελημένο αρχοντικό. Λιτές λέξεις, χωρίς εξηγήσεις – μόνο μια υπόσχεση για μια νύχτα διαφορετική από κάθε άλλη. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους αποφασίζει να την ακολουθήσει, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά τον περιμένει.

Ο Άρης, ένας φιλόδοξος δημοσιογράφος, βλέπει σε αυτήν την πρόσκληση μια ιστορία που αξίζει να αποκαλυφθεί. Πιστεύει πως αυτή τη φορά δεν θα είναι απλώς παρατηρητής, αλλά μέρος ενός μυστηρίου που μπορεί να τον φέρει στο επίκεντρο.

Ο Σπύρος, ένας άνθρωπος της λογικής και της τάξης, βρίσκεται εκεί χωρίς να το έχει επιλέξει – ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Δεν αφήνει περιθώρια για το ανεξήγητο, κι όμως βρίσκεται μπροστά σε κάτι που δεν μπορεί εύκολα να εξηγήσει.

Η Ράνια, απορροφημένη στον κόσμο των video games, αντιμετωπίζει την πρόσκληση σαν μια ακόμα πρόκληση, ένα παιχνίδι που περιμένει να εξερευνήσει. Έχει συνηθίσει να κινείται μέσα σε κόσμους με κανόνες – όμως εδώ, τίποτα δεν αποκαλύπτεται τόσο εύκολα.

Κι έπειτα, υπάρχει ο οικοδεσπότης. Ο κύριος Αριστείδης. Πάντα παρών, αλλά ποτέ εντελώς αποκαλυπτικός. Καθοδηγεί χωρίς να εξηγεί, παρατηρεί χωρίς να παρεμβαίνει και αφήνει πίσω του μόνο όσα χρειάζονται για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Όταν οι τρεις τους βρίσκονται μέσα στο αρχοντικό, το σκηνικό είναι ήδη στημένο. Ένα σημείωμα, τρία κλειδωμένα κουτιά και μια φωνή που μοιάζει να γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Οι γρίφοι ξεκινούν, οι επιλογές πληθαίνουν και η νύχτα αποκτά έναν ρυθμό που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Όσο προχωρούν, το παιχνίδι αλλάζει. Οι κανόνες θολώνουν, η σιγουριά τους αρχίζει να ραγίζει και κάθε βήμα τους οδηγεί πιο βαθιά. Γιατί αυτή τη φορά, δεν είναι μόνο το μυστήριο που ζητά λύση – είναι κάτι που επιμένει να αποκαλυφθεί. Και όταν το βελούδο πέσει… θα βρεθούν αντιμέτωποι με όσα δεν μπορούν πια να αποφύγουν.

«Γιατί το πιο δύσκολο μυστήριο δεν είναι αυτό που ψάχνεις να λύσεις! Είναι η αλήθεια που φοβάσαι να αντικρίσεις!»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Σκούταρη Ισμήνη

Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών: Σκούταρη Ισμήνη

Κοστούμια: Παπαθανασίου Γιώτα

Γραφιστικά: Σταφίδα Μαρία

Ηθοποιοί: Βαμποράκης Μιχάλης, Χαρίσης Γιώργος, Σκούταρη Ισμήνη

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ

Οργάνωση παραγωγής: Σκούταρη Ισμήνη

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ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Ηλεκτρονική προπώληση (Early Bird): 14€

• Ηλεκτρονική προπώληση: 16€

• Ταμείο θεάτρου: 17€

• Ειδική τιμή για συλλόγους και ομάδες άνω των 10 ατόμων

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-otan-to-veloudo-pesei/

Διάρκεια: 90 λεπτά

Από 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 18:15

Μικρός Κεραμεικός | Ευμολπιδών 13 | Γκάζι| Αθήνα 210 3454831