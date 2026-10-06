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06.10.2026 20:41

Στα δικαστήρια της Βαρκελώνης Σακίρα και Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών τους

06.10.2026 20:41
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Η Σακίρα και ο πρώην σύντροφός της, ο Ισπανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ζεράρ Πικέ, βρέθηκαν την Τρίτη ενώπιον ενός δικαστηρίου της Βαρκελώνης προκειμένου να συζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους, οι οποίοι είχαν καθοριστεί μετά τον χωρισμό τους το 2022, όπως ανακοίνωσε η νομική ομάδα της Κολομβιανής σταρ.

Η Shakira, που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη Μαδρίτη για συναυλίες, ζήτησε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά τους μεταξύ Μαϊάμι, όπου διαμένουν με εκείνη, και Βαρκελώνης, όπου κατοικεί ο πατέρας τους, προκειμένου «να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους», εξήγησαν οι νομικοί της εκπρόσωποι σε ένα δελτίο Τύπου.

Επομένως, η Σακίρα προτείνει ο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να «διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους», επισήμαναν.

Με αυτό το αίτημα, η τραγουδίστρια «δεν προτίθεται να μειώσει τον χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Η Σακίρα και ο Πικέ αποκάλυψαν τη σχέση τους το 2011. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα, το 2013 και το 2015 αντίστοιχα. Έπειτα από μία δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022.

Λίγους μήνες αργότερα, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους, έπειτα από την οποία η Κολομβιανή σταρ εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη για να εγκατασταθεί μαζί τους στο Μαϊάμι.

Ο Ζεράρ Πικέ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου το 2010 με την Ισπανία, έχει στη διάθεσή του αρκετές ημέρες τον μήνα, όπως και περιόδους διακοπών για να είναι μαζί με τους δύο γιους του.

Η Σακίρα, ηλικίας 49 ετών, ολοκληρώνει στη Μαδρίτη την παγκόσμια περιοδεία της με μια σειρά 13 συναυλιών, έως τη 12η Οκτωβρίου.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025 μια περιοδεία με τίτλο “Las mujeres ya no lloran” (“Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε”), ένα σύνολο τραγουδιών που αναφέρονται στον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, που βραβεύτηκαν με Γκράμι.

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