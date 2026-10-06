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06.10.2026 18:14

Τράβις Κέλσι-Τέιλορ Σουίφτ: Έξοδος στη Νέα Υόρκη για τα γενέθλια του αστέρα του NFL (Photos/Video)

06.10.2026 18:14
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Τα 37α γενέθλιά του γιόρτασε στη Νέα Υόρκη ο αστέρας του NFL, Τράβις Κέλσι, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τέιλορ Σουίφτ.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου έξω από το πολυτελές εστιατόριο Torrisi κοντά στη δημοφιλή συνοικία Σόχο.

Ο παίκτης των Kansas City Chiefs εμφανίστηκε με μία πλεκτή ζακέτα, λευκό t-shirt και μαύρο παντελόνι, ενώ η διάσημη ποπ σταρ επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα και ένα δερμάτινο τζάκετ. Σύμφωνα με το Just Jared, το διάσημο εστιατόριο συνιδρύθηκε από τον Μάριο Καρμπόνε και τιμήθηκε με αστέρι Michelin το 2023.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τράβις Κέλσι βρισκόταν στο Λας Βέγκας για την αναμέτρηση των Chiefs απέναντι στους Las Vegas Raiders. Η ομάδα του επικράτησε με σκορ 30-27, με τον ίδιο να τραβά τα βλέμματα κάνοντας μια εμφάνιση αξίας $94.000.

Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός αθλητής απολαμβάνει μια μικρή ανάπαυλα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην εντός έδρας αναμέτρηση στο Κάνσας Σίτι, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η Τέιλορ Σουίφτ θα δώσει το «παρών».

Από την πλευρά της η σταρ σημείωσε μία ακόμη ιστορική επιτυχία στη μουσική βιομηχανία.

Το νέο της τραγούδι «Patient Zero» έκανε απευθείας ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100. Παράλληλα, τα υπόλοιπα τρία νέα τραγούδια από την κυκλοφορία «The Life of a Showgirl: The Encore» κατέκλυσαν το Top.5: Το «Cleveland!» κατέλαβε την 3η θέση με 19,3 εκατομμύρια streams, το «Babylon» βρέθηκε στο No. 4 με 19 εκατομμύρια streams, ενώ το «Pink Clouding» είναι πέμπτο με 18,4 εκατομμύρια streams.

Με αυτή την επιτυχία, η Σουίφτ φτάνει τα 16 τραγούδια που έχουν σκαρφαλώσει στο No. 1 του αμερικανικού chart, ενώ το «Patient Zero» αποτελεί το τέταρτο single της που κατακτά την κορυφή μέσα στο έτος.

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