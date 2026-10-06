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06.10.2026 12:54

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου» (Video)

06.10.2026 12:54
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Για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε η Άντζυ Σαμίου, επισημαίνοντας ότι προτερσιότητα για εκείνη, πλέον, έχει ο εαυτός της και η προσωπική της ισορροπία.

«Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα» είπε, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ενώ ερωτηθείσα αν λέει την ηλικία της, τόνισε ότι ουδέποτε την έκρυψε, αποκαλύπτοντας ότι διανύει το 66ο έτος.

«Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Πάντα βγάζω φωτογραφίες στα γενέθλιά μου. Είμαι 66 ετών» είπε χαρακτηριστικά.

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