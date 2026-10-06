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06.10.2026 10:52

Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι (Video)

06.10.2026 10:52
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Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδοχής παιδιού ανακοίνωσε η Ελένη Καρακάση με την ηθοποιό να προχωρά σε μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, και δυγκεκριμένα με την προσπάθεια που έκανε μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο να γίνουν ανάδοχοι γονείς.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» η διαδικασία της αναδοχής ολοκληρώθηκε και πλέον, το παιδί βρίσκεται στο σπίτι τους.

«Τα παιδιά είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι»

Η ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την αναδοχή, εξηγώντας σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε ποιο στάδιο βρισκόταν τότε η διαδικασία.

«Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας, και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα. Σε κάτι λιγότερο από τα δυο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε το ταίριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών» είχε πει.

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