Γιάννης Κατινάκης: «Η διευθύντρια του σχολείου είχε πει στη μητέρα μου να είμαι λιγότερο θηλυπρεπής» (Video)

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Για τις εκδηλώσεις μίσους που είχε δεχτεί τόσο ως μαθητής όσο και γενικότερα στην πορεία της ζωής του λόγω της σεξουαλικότητάς του μίλησε ο Γιαννης Κατινάκης, επισημαίνοντας ότι η ομοφοβία υπάρχει ακόμα γύρω μας και εκδηλώνεται καθημερινά με πολλούς τρόπους.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The2Night Show», ο γνωστός youtuber και ηθοποιός αποκάλυψε ότι το σχολικό περιβάλλον αντί να τον προστατεύσει από τις επιθέσεις που δεχόταν, προσπάθησε να του υποδείξει να αλλάξει τη συμπεριφορά και την έκφρασή του.

Διηγήθηκε δε, ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου είχε πει στη μητέρα του ότι ο ίδιος θα πρέπει να είναι λιγότερο θηλυπρεπής (!).

«Στο σχολείο έχω υποστεί bullying. Αυτό σημαίνει ότι περνάς την πόρτα του σχολείου και είναι κάτι παιδιά τα οποία φωνάζουν, σε σπρώχνουν, σου λένε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτό συνεχίζεται και στο προαύλιο και στο διάλειμμα, με καθηγητές αμέτοχους. Ενώ το είχαν καταλάβει, είχε φωνάξει η διευθύντρια τη μητέρα μου και αντί να της πει “συμβαίνει αυτό, πάμε να κάνουμε κάτι να προστατέψουμε τον Γιάννη”, ήταν στο “ας πούμε στον Γιάννη να είναι λίγο λιγότερο εκφραστικός, θηλυπρεπής για να προσαρμοστεί στο παράλογο”. Το να βάλεις έναν άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, όταν ο εαυτός του δεν ενοχλεί, είναι παράλογο. Είναι τρελό και κακοποιητικό. Το έμαθα μετά από πολλά χρόνια αυτό, δεν ήθελε να με στενοχωρήσει η μαμά μου, αλλά φυσικά είχε συγκρουστεί με τη διευθύντρια» αφηγήθηκε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την ομοφοβία που εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και για το γεγονός ότι ο ίδιος σήμερα έχει αφήσει πίσω του τις ενοχές που ένιωθε ως παιδί, καθώς έχει καταφέρει, πια, να αποδεχθεί τον εαυτό του και έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να απολογείται σε κανέναν για αυτό που είναι.

«Φόβος υπάρχει. Πραγματική ελευθερία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Όμως είναι ελεύθερη η ψυχή μου πια και δεν αισθάνομαι τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμουν μικρός. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου το βράδυ ξέρω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Ότι αυτό που είμαι είναι φυσιολογικό, έχει έρθει από τη φύση, δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι προσφέρω μόνο καλό. Δεν θα πειράξω κανέναν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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