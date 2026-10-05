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05.10.2026 20:09

Σύννεφα στη σχέση Βίσση – Καρβέλα: Ο «πόλεμος» για ποσό έως 300.000 ευρώ και το παρασκήνιο της ρήξης

05.10.2026 20:09
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Μια οικονομική διαφορά φαίνεται πως έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, δύο ανθρώπων που εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν συνδέσει στενά την προσωπική τους ζωή με την καλλιτεχνική τους πορεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ποσό που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να βρουν λύση και να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Από το περιβάλλον των δύο καλλιτεχνών έχουν διατυπωθεί διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη ένταση. Ωστόσο, το κοινό σημείο στις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει είναι ένα οικονομικό ζήτημα, καθώς ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ανέμενε την καταβολή χρημάτων.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στις συζητήσεις γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Ο Νίκος Καρβέλας είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της μεγάλης συναυλίας μέχρι και την παραμονή της εμφάνισης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε στις πρόβες, παρακολουθώντας την προετοιμασία και καταθέτοντας τις παρατηρήσεις του σχετικά με το μουσικό πρόγραμμα.

Για την παρουσία του την ημέρα της συναυλίας, πάντως, οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει δεν συγκλίνουν. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι πέρασε από το ΟΑΚΑ, ενώ άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν έδωσε το «παρών» στη συναυλία.

Στον χώρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η σύντροφός του Έλενα Φερεντίνου, μαζί με τον γιο της, ενώ στο κοινό βρίσκονταν και περίπου 300 προσκεκλημένοι του Νίκου Καρβέλα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισαν να κυκλοφορούν και πληροφορίες περί έντασης μεταξύ των δύο καλλιτεχνών στα παρασκήνια. Από την πλευρά της ωστόσο, η ομάδα της Άννας Βίσση σπεύδει να διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί καβγά στο ΟΑΚΑ.

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